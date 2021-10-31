Salihli’nin sultanları galibiyetle başladı

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Salihli Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Akhisar’da oynadığı ligin ilk haftasında Akhisar Gücü Voleybol Takımını set vermeden 30 yenerek yeni sezona galibiyetle başladı.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 9. Grup'ta antrenör Hasan Gören yönetimindeki Salihli Belediyespor, ligin ilk maçında deplasmanda Akhisar Gücü Voleybol Takımı ile karşılaştı. Akhisar İlçe Gençlik ve Spor Salonunda oynanan maça etkili başlayan Salihli’nin Sultanları, ilk seti 1525, ikinci ve üçüncü seti de 1025 alarak maçı set vermeden 30 kazandı. Yeşilbeyazlı ekip, aldığı bu galibiyetle lige 3 puanla başladı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Akhisar deplasmanında kazanarak lige galibiyetle başlayan Salihli Belediyespor’un genç oyuncularını ve teknik heyetini tebrik ederek başarılar diledi.

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