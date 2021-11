Özkasap, Manisa TB Anadolu Lisesi’nin şampiyon öğrencilerini ağırladı

25 Ekim 2021 günü Manisa’da düzenlenen Türkiye Aerobik Cimnastik Şampiyonasında derece elde eden Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi öğrencileri, Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap’ı ziyaret etti.

Türkiye’nin farklı illerinden toplamda 150 sporcunun boy gösterdiği şampiyonada “Gençler” kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan ve altın madalya kazanan Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri Okay Arsan, aynı şampiyonada Tekler/Çiftler ve Kulüpler bazında ikinci olan ve gümüş madalya kazanan Selin Sürüm ile Can Derviş’i makamında ağırlayan Başkan Sadık Özkasap, başarılı öğrencileri hediyelerle kutladı ve tebrik etti.

Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesinin eğitim ve sporda Manisa'nın gözde ve başarılı okulları arasında yer aldığını ifade eden Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, "Yıldızlar Gençler ve Büyükler Kategorilerinde düzenlenen Şampiyonada öğrencilerimiz elde ettikleri başarılarla göğsümüzü kabarttı. Türkiye Şampiyonu öğrencimiz Okay Arsan, madalyalı sporcularımız Selin Sürüm ve Can Derviş hem başarılı birer öğrenci hem de şampiyon sporcularımız. Kendilerini kutluyorum. Okul idarecilerini, öğretmenlerimizi ve sporcu kardeşlerimizin antrenörlerini de tebrik ediyorum. Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisemiz hem başarılı Erasmus Projeleriyle, hem üniversite başarı dereceleri hem de spor alanında kazandığı başarılarla en çok talep edilen liseler arasında ilk sıralarda bulunuyor. Manisa Ticaret Borsası olarak eğitime verdiğimiz önem ve desteği sürdüreceğiz” diye konuştu.

Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi Okul Müdürü İlhan Kurban da Başkan Sadık Özkasap’a teşekkür etti. Okul olarak Manisa Ticaret Borsasının desteğini her zaman arkalarında hissettiklerini ifade eden Kurban, Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi’nin başarılarına başarı eklemeye devam edeceğini ifade etti.

