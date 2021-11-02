Turgutlu’da fidanlar toprakla buluşuyor

Turgutlu Belediyesi yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Mustafa Kemal Mahallesinde ağaç dikimini gerçekleştirdi. Merkez ve kırsal mahallelerde ise ağaç budama çalışmalarına başlandı.

“Daha Yeşil bir Turgutlu” için kentin dört bir noktasında yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmalarını sürdüren Turgutlu Belediyesi, Mustafa Kemal Mahallesi Korutürk Sokakta ağaç dikimini gerçekleştirdi. Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesinde yetiştirilen çınar, çam, dut ve akasya türleri olmak üzere toplamda 40 adet ağaç fidanı toprakla buluştu.

Turgutlu’da ağaçların sağlıklı büyümeleri, hastalıklara karşı direnç göstermeleri ve estetik açıdan güzel bir görünüme kavuşmaları amacıyla her yıl periyodik olarak yapılan ağaç budama çalışmalarına da başlandı. Bu kapsamda Urganlı Merkez ve Urganlı Yeniköy Mahallesi ile Atatürk Bulvarı Dutlu Yol üzerinde yer alan ağaçların budaması Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor. İhsan Erturgut Ortaokulunun dış cephe boyama çalışmaları da yine ekipler tarafından yürütülüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise Özyurt Mahallesi Keklik Sokakta altyapı çalışmaları sonucu kazılan alanda parke tamiratına gün boyu devam etti.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, “Şantiyemizde tohumdan dikime kadar kendi imkanlarımızla yetiştirdiğimiz fidanları kentimizin dört bir noktasında toprakla buluşturuyoruz. Bununla birlikte her yıl düzenli olarak kentimiz genelinde gerçekleştirdiğimiz ağaç budama çalışmalarına başladık. Yaptığımız çalışmayla ağaçlarımız sağlıklı bir şekilde büyümeye devam edecek. Turgutlu’muzda yeşil alanlarımızın sayısını artırarak daha yeşil ve sağlıklı bir Turgutlu için tüm gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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