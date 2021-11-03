Turgutluspor'da Muhammet Haşim sevinci

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TURGUTLU, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor'da geçen sezon attığı 15 golle takımın yıldızı olan, 22 Nisan'da Pazarspor'la oynanan deplasman maçında talihsiz bir sakatlık geçirerek yaklaşık 7 aydır yeşil sahalara hasret kalan Muhammet Haşim Çoban iyileşti. Ameliyat ve rehabilitasyon sürecini tamamladıktan sonra takıma geri dönüp fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdüren 27 yaşındaki golcünün önümüzdeki haftalarda topla çalışmalara da başlaması bekleniyor.

DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)

2021-11-03 10:53:22



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