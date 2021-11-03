Manisa'da şüpheli şahıstan yarım kilo metamfetamin çıktı

Otobüse saldıranlar için 10 yıl kadar hapis istemi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde polis ekiplerinin şüpheli şahıs üzerinde yaptığı üst aramasında yarım kilo metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkeme tutuklandı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gölmarmara ilçesinde şüphelendikleri Ö.Ö.'yü (48) durdurup üst araması yaptı. Yapılan aramada 517,97 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheli Ö.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.