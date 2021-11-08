Bakan Soylu’dan Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür

Batı Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketi sonrasında bölgedeki çalışmalara verdiği destekler nedeniyle, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür belgesi gönderildi.

Yurdun dört bir yanında meydana gelen her türlü afet durumunda Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler hızla olay yerine ulaşarak çalışmalara destek veriyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, Ağustos ayında Batı Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel afeti sonrasında da hızla afet bölgesine ulaştı. Devletmillet dayanışmasının en güzel sergileyen afet bölgesindeki ekipler, yaraların biran önce sarılması için özveriyle çalışma yürüttü. Cansiperane yürütülen çalışmalara verdiği destekten dolayı İçişleri Bakanlığı tarafından Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür belgesi gönderildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasıyla gönderilen teşekkür belgesinde, “Batı Karadeniz’de meydana gelen sel afetinden sonra devletmillet dayanışmasının en güzel örneğini sergileyerek yaraların el birliğiyle sarılması için bölgede fedakârca yürüttüğünüz çalışmalarla, afetzede vatandaşlarımıza sunduğunuz maddimanevi destekle “Ben de varım!” dediğiniz için sonsuz teşekkürlerimle” ifadelerine yer verildi.

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