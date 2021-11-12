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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kula'da 'Bi hareketine bakar hayat' uygulaması yapıldı

İHA

Kula'da 'Bi hareketine bakar hayat' uygulaması yapıldı

Manisa'nın Kula ilçesinde, trafik kazalarındaki yaralanmaları ve ölümleri en az seviyeye indirmek için başlatılan 'Bi hareketine bakar hayat' uygulaması yapıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte emniyet kemeri kullanımını artırmak ve yaralanmalı kazaların önüne geçmek için başlatılan “Bi Hareketine Bakar Hayat” ana temalı kampanya kapsamında Manisa'nın Kula ilçesinde de denetim yapıldı. İlçede trafiğin yoğun olarak seyrettiği noktalarda emniyet ve jandarma ekiplerince yürütülen denetimlerde, emniyet kemerleri kontrol edilerek emniyet kemeri ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı ve 'Bi Hareketine Bakar Hayat' broşürleri dağıtıldı. Kaymakam Kemal Duru, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurettin Yarımçam ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Komiser Yardımcısı Serkan Şahin'in de bizzat katıldığı denetimlerde, vatandaşlara bilgilendirici broşürler ve emniyet kemeri kullanımı ile ilgili çeşitli materyaller de dağıtıldı.

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