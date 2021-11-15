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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turgutlu Belediyespor’da çifte galibiyet

İHA

Turgutlu Belediyespor’da çifte galibiyet

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol takımı deplasmanda karşılaştığı rakibi Samsun Basketbol İhtisas Takımını 7942 mağlup ederken, Kadın Voleybol takımı ise Altınordu’yu kendi sahasında 32 mağlup etmeyi başararak çifte mutluluk yaşattı.
Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol ve Kadın Voleybol Takımları pazar günü oynanan maçlarda rakiplerini yenerek bir haftayı daha galibiyetle noktaladı. Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, deplasmandaki üçüncü maçında Samsun Basketbol İhtisas Takımının evine konuk oldu. Rakibini 7942 yenen Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı maç boyunca üstünlüğünü korudu. Halime Vural 17 sayıyla takıma en fazla sayı kazandıran oyuncu olurken Gizem Gökdemir 12, Cansu Özdoğan ve Ashley Nneka Ezeh 11’er sayıyla maçın diğer skorer isimleri oldular.
Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar 2. Ligindeki üçüncü maçında Altınordu Takımı ile karşı karşıya geldi. Balçova Spor Salonunda oynanan karşılaşmada Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 1425, 2523, 2325, 2518, 1215 set sonuçlarıyla rakibi Altekma Altınordu’yu kendi sahasında 32 mağlup etmeyi başardı.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Eşi Sabriye Akın ve Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz ile birlikte Kadın Voleybol Takımını yalnız bırakmayarak İzmir’de oynanan maçı tribünden takip etti.
Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz, “Kadın Basketbol ve Kadın Voleybol Takımlarımız tıpkı geçen hafta olduğu gibi bu hafta da peş peşe kazandıkları galibiyetlerle bizlere bir kez daha çifte heyecan ve mutluluk yaşattılar. Her iki takımımızı da yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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