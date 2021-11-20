Hakkında yakalama kararı olan şahsı trafik kazası ele verdi Trafik kazasında yaralanan şahıs önce hastaneye gitti sonra cezaevine girdi

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 18 Kasım tarihinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan İ.T. (20) isimli genç adamın hırsızlık suçundan yakalama kararı olduğu öğrenildi. Manisa Şehir Hastanesinde tedavisi tamamlanan şahıs taburcu edilmesinin ardından cezaevine teslim edildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı İzzettin Mahallesi'nde 18 Kasım günü saat 17.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında yaralanarak Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan İ.T. (20) isimli şahsın Turgutlu İlamat İnfaz Bürosunca "Hırsızlık" suçundan arandığı tespit edildi. Yaralı şahıs Turgutlu Devlet Hastanesinden Manisa Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınırken 19 Kasım tarihinde taburcu edilen şahıs Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Turgutlu A 3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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