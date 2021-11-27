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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP'den birlik, beraberlik kahvaltısı

İHA

MHP'den birlik, beraberlik kahvaltısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli öncülüğünde başlatılan 'Adım Adım 2023İl İl Anadolu Programı'nın Manisa buluşması gerçekleştirildi. Programda MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, MYK Üyeleri ve parti teşkilatları STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli öncülüğünde başlatılan 'Adım Adım 2023İl İl Anadolu Programı' kapsamında yoğun katılımlı kahvaltı programı düzenlendi. Muradiye Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, MYK üyesi Deniz Depboylu, MYK üyesi Ali Uçak, MYK üyesi Mehmet Ödevli, MYK üyesi Burak Pehlivan, MYK üyesi Oğuz Akarfırat, MYK üyesi Mustafa Aksoy, MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, parti teşkilatları, STK temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan 'Adım Adım 2023İl İl Anadolu Programı'nın açılış konuşmasını MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner yaptı. İl Başkanı Murat Öner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla 30 Ekim'de başlayan 'Adım Adım 2023İl İl Anadolu Programı' kapsamında Manisa'da düzenlenen programa katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Öner konuşmasında, "Bizim için siyaset, koltuk makam, para amacı değildir. Bizim için siyaset Türk Milleti'ne hizmet gayesidir" dedi.

"Manisa'nın adının yurt çapında duyulmasını sağladık"
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de programda konuşma yaptı. MHP'nin üretken belediyecilik anlayışının en güzel örneklerini Manisa'da ortaya koyduklarını dile getiren Başkan Cengiz Ergün, "Bu kutlu 3 hilalli sancağı da Spil Dağı’nın burçlarında en güzel şekilde dalgalandırıyoruz. 2009 yılından beri hayata geçirdiğimiz projeler ve hizmetlerle Manisa’mızın adının yurt çapında duyulmasını sağladık. Kamuoyu yoklamaları, anketler ve bütçe performans birincilikleriyle MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi, daima zirvede yer aldı. Bu gurur verici tablo, partililerimizin, teşkilatlarımızın ve kıymetli Manisalı hemşerilerimizin bizlere duyduğu güvenin birer yansıması oldu" dedi.

"54 milyonluk destek paketiyle vatandaşımızın bütçesine katkıda bulunduk"
Başkan Ergün, "Halkımızın bizlere emanet ettiği bu makamlarda hem partimizi hem de şehrimizi en güzel şekilde temsil etmeyi kendimize görev bildik. Yakın zamanda belediye meclisimizde aldığımız kararla Manisalı hemşerilerimize 54 milyon liralık bir destek paketi açıkladık. KAYSÜ olarak bilinen Katı Atık Toplama ve Bertaraf bedellerinde önemli düzenlemeler yaptık. İlçe belediyelerimiz tarafından alınan katı atık toplama bedellerinin daha adaletli olması, kartlı sayaçlardaki gecikme zamlarının kaldırılması ve vatandaşların üretmedikleri çöpün ücretini vermemesi gibi 3 önemli konuyu Meclisimize taşıyarak hemşerilerimizin yüzünü güldürdük. 2022 yılı için eğer sabit ücret üzerinden katı atık toplama bedeli devam etseydi, vatandaşımız 62 milyon TL’ye yakın bir rakamı ilçe belediyelerimize ödeyecekti. Yapmış olduğumuz çalışmayla bunu 30 milyon TL’ye çektik. Yani il genelinde sadece ilçe belediyelerimizin aldığı çöp toplama bedellerinde ortalama yüzde 50’nin üzerinde bir indirim söz konusu oldu ve 32 milyon TL vatandaşımızın cebinde kaldı. Bunun yanında Büyükşehir Belediyesi olarak aldığımız Katı Atık Bertaraf Ücretine de zam yapmak yerine yüzde 56’lık indirime gittik. Buradan da hemşerilerimizin cebinden 22 milyon TL’nin çıkmasını önlemiş olduk. Katı atık toplama ve bertaraf bedellerinde yapmış olduğumuz indirimler ve yeni uygulama sayesinde yıllık 54 milyon TL’lik destek paketiyle vatandaşımızın bütçesine ciddi bir katkıda bulunduk. Sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiğimiz bu önemli destek paketimizin 1 Aralık tarihi itibariyle geçerli olacağını buradan bir kez daha yinelemek istiyorum" diye konuştu.

"Manisa'mızın önü açılarak kabuğu kırılacak"
İmar planı çalışmalarına da değinen Başkan Cengiz Ergün, "Yine şehrimizin en önemli sorunu olan Yunusemre ve Şehzadeler imar plan çalışmalarında tarihi ve kararlı adımlar atarak, 1989 yılından bu yana yapılamamış planların hazırlanması noktasında önemli mesafeler kat ettik. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarımız tamamlanma noktasına geldi. Allah nasip ederse yakın zamanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmalarına başlayacağız. İmar planlarımız tamamlandığında da Manisa’mızın önü açılarak kabuğu kırılacak" dedi.

"Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz"
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin çevreci yatırımlara büyük önem verdiğinin altını çizen Başkan Ergün, "19 adet atık su arıtma tesisimizle bereketli Gediz ve Bakırçay Havzalarımızı korumak için var gücümüzle çalışıyoruz. Manisa merkez, Turgutlu, Soma, Gördes, Alaşehir merkez ve Alaşehir ilçemizin Kavaklıdere mahallesine atıksu arıtma tesisi kazandırmıştık. Sarıgöl Merkez Atıksu Arıtma Tesisinde de inşaat çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Sarıgöl, Selendi, Demirci, Kırkağaç İlyaslar atıksu arıtma tesisi ile birlikte 500 milyon TL’lik bir çevreci yatırımdan bahsediyoruz. Tüm yatırımlarımız evlatlarımızın daha sağlıklı bir Manisa’da yaşaması için. Her zaman dediğimiz gibi Gelecek Seçimler için değil, Gelecek Nesiller için çalışıyoruz. Bulunduğumuz makamların; milletimizin emanetine sahip çıkmayı, liderimiz Devlet Bahçeli’yi en güzel şekilde temsil etmeyi, üyesi olmaktan onur ve gurur duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi bayrağını zirvede tutmayı gerektiren makamlar olduğunun bilincindeyiz. Bu çizgimizi hiç bozmadık bozmayacağız. Bizler, 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim' diyen bilge liderimiz Devlet Bahçeli’nin temsilcileri olarak, Manisa’mıza hizmet sevdasıyla çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Belediye başkanlarına teşekkür etti
Programda daha sonra MHP Manisa Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay söz aldı. Ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve ilçe belediye başkanlarına Manisa'ya kazandırdıkları hizmetler nedeniyle teşekkür eden Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Başarıyla hizmette bulunan Belediye Başkanlarımızla gurur duyuyoruz. Her gün yaptıkları hizmetlerin en büyük tanıkların bir tanesi benim. Allah bin kere razı olsun, nice başarılı çalışmalara imza atmada Allah yardımcıları olsun" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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