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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP heyeti Manisa TSO’yu ziyaret etti

İHA

MHP heyeti Manisa TSO’yu ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından hazırlanan ‘Adım Adım 2023İl İl Anadolu’ programı kapsamında Manisa’ya gelen MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, MYK üyeleri ve partililerin yer aldığı heyet Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nı(Manisa TSO) ziyaret etti.
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonunda gerçekleşen ziyarette Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz Meclis Başkanı Ümit Türek, Manisa TSO Yönetim Kurulu Üyeleri, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, MYK Üyeleri Ali Uçak, Deniz Depboylu, Mustafa Aksoy, Burak Pehlivan, Mehmet Ödevli, Oğuz Akarfırat, MHP İl Başkanı Murat Öner, Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, il ve ilçe yöneticileri katıldı.
MHP heyetine Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nın yaptığı faaliyetler hayata geçirdiği ve geçireceği projeler hakkında detaylı bir sunum yapan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ‘Adım Adım 2023 İl İl Anadolu’ programı kapsamında Manisa’ya gelen heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Mehmet Yılmaz: “Manisa Türkiye'nin ihracat üssü olma yolunda hızla ilerliyor"
Sözlerine Manisa ekonomisi üzerine bilgiler vererek başlayan Başkan Yılmaz, “Manisa, üretimini gerçekleştirdiği pek çok stratejik ürünüyle sanayisiyle olduğu kadar tarımıyla da Türkiye ekonomisinin, temel taşlarından birisi olmaya devam etmektedir. Ekonomik gelişmenin önemli unsurlarından bir olan beşeri sermaye açısından Manisa, nüfus miktarı ve sahip olduğu özellikleriyle, Türkiye’nin en rekabetçi illeri arasında yer almaktadır. İldeki işsizlik oranı oldukça düşük seviyededir. 2019 yılı itibarıyla Manisa’da kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) 8.711 dolar olup, il bu rakam ile ülke genelinde 17. sırada yer almaktadır. Ülke ortalamasının 9.213 dolar olduğu düşünüldüğünde ilin bu değer ile ülke ortalamasına çok yakın olduğu görülmektedir. Manisa, ithal ara mal girmeden üretimini gerçekleştirdiği katma değeri yüksek ürünleri ile ülkemizin cari açığın kapatılmasına doğrudan katkı sağlamaktadır. Manisa’nın sanayi üretimindeki üstünlükleri, ihracat performansına da doğrudan yansımıştır. Manisa, Batı Anadolu’nun ve Türkiye’nin ihracat üssü olma yolunda hızla ilerlemektedir. Nitekim, 2020 yılında gerçekleştirmiş olduğu 4 milyar 180 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Ege bölgemizde İzmir’den sonra ikinci, Türkiye’de ise iller sıralamasında sekizinci sıradadır” dedi.

“Kuracağımız OSB'ler ile Manisa'nın sanayideki gücünü daha da artıracaktır"
“Odamızın kuşkusuz ki Manisa ve Türkiye ekonomisi için oluşturmuş olduğu en önemli katma değer kendi imkanlarıyla kurmuş olduğu bugün Türkiye’nin göz bebeği, Avrupa’nın üretim merkezi olan Manisa Organize Sanayi Bölgesidir." diyen Başkan Yılmaz, "Manisa Organize Sanayi Bölgesi 11 milyon metrekarelik alanda, 58 bin 500 çalışanı ve 224 işletmesi ile Manisa’yı dünya çapında önemli bir yatırım merkezi haline getirmiştir. Enerji santrali, merkezi artıma ve atık su tesisi, sıcak buhar tedariki, limana ulaşımı sağlayan kendi demiryolu lojistik şirketi ve demiryolu hattı ve eksiksiz altyapısı ile Manisa Organize Sanayi bölgesi dünyaca ünlü yüzde 100 yabancı sermayeli ve yabancı ortaklı firmalara ev sahipliği yapmaktadır. Nitekim Manisa OSB, 2004/2005 yıllarında, Financial Times tarafından yatırıma en uygun kent Manisa, 2006/2007 yıllarında, Avrupa’nın en iyi ve en uygun yatırım kenti Manisa ve yine 2006/2007 yıllarında, dünyada yatırım yapılacak en iyi sanayi bölgesi ödüllerini almaya hak kazanmıştır. Öte yandan, yıllardır Manisa’nın kanayan yarası olan odamızın da kurucu ortağı olduğu ıslah OSB statüsünden kurtulan yaklaşık 304 hektar alan üzerinde kurulu Manisa Muradiye Islah Organize Sanayi Bölgesini, Manisa’mıza kazandırmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bununla birlikte yatırımcılardan gelen talepler doğrultusunda, Saruhanlı ilçesi Develi Mahallesi'nde, modern altyapı hatları ile ileri su arıtma tesislerine sahip, endüstriyel simbioz uygulanan, katı atık bertaraf ve değerlendirme tesisleri olan, yağmursuyu hasadı uygulanan, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı karma OSB kurulması yönünde odamızca gerekli çalışmaların yürütüldüğünü, yatırıma ilişkin bina ve altyapı gereksinimi, fiziksel yatırım maliyetleri ve nitelikleri, OSB’de yer alacak firma profili ve mali tablolar ile yatırımın ekonomik analizini ortaya koymak üzere hazırlanan fizibilite raporunda, son aşamaya gelindiğini ve ön talep topladığımızı ayrıca belirtmek isterim. Yine odamızın paydaşı olduğu Manisa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü nezdinde yürütülen OsmancalıYunusemre mevkiinde kurulması planlanan Yüksek Teknoloji OSB ile Manisa, sanayideki gücünü daha da arttıracaktır.” diye konuştu.

“Ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak için gayret ediyoruz”
Son olarak Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak ülke ekonominse katkı sunmak adına çalışmalarına aralıksız olarak devam ettiklerinin altını çizen Başkan Yılmaz, “Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Manisa ili ve ilçelerinde yer alan diğer oda ve borsalarımızla birlikte oldukça dinamik olan ekosistemin gelişimi için, üyelerimize ve çevremize geniş ve çeşitli faaliyetler ağı sunarak, ülke ekonomisine daha fazla katkı sunmak için gayret ediyoruz. Odamızın önümüzdeki dönemlerde de ülke strateji ve hedeflerine uyumlu ve önemli çalışmalar gerçekleştireceğinden eminim. Sözlerime burada son verirken, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çalışmalarımıza ışık tutacak olan sözünü hatırlatarak konuşmama son vermek istiyorum. ‘Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.’ tekrar hepinize hoş geldiniz diyor, ev sahipliği yapmaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ederek, sizleri şahsım ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına saygı ile selamlıyorum” diyerek sözlerine son verdi.

Erkan Akçay: "Manisa TSO ülke ekonomisine katkı sağlamış değerli bir kurumdur"
MHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay da ziyarette yaptığı konuşmasında, “Manisa Ticaret ve Sanayi Odası geçmişten bugüne yaptığı hizmetler ile Manisa’ya katma değer kazandırmış ülke ekonomisine yön vermiş değerli bir kurumdur. Başkan Mehmet Yılmaz geçmiş yıllara dayalı bir sohbetimiz var. Kendisi çok değerli bir dostumdur. Yaptıkları ve yapacak oldukları projeler bizleri heyecanlandırdı. Ülkemiz için elini taşın altını sokan ve ülkemize katma değer oluşturan kurumları görmek bizleri çok mutlu ediyor. Adım Adım 2023 İl İl Anadolu’ programı kapsamında yaklaşık 70 ili ziyaret ettik. Ziyarette bulunduğumuz illerde halkımızın ilgi alakası ve teveccühü bizleri mutlu ediyor. Bu süreçte dur durak bilmeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’na da gerçekleştirdiğimiz ziyarettin çok verimli geçtiğini düşünüyorum. İş dünyasında olup bitenleri ve Manisa’da yaşanan ekonomik gelişmeleri en ince ayrıntısına kadar Başkan Yılmaz’dan öğrendik. Verdiği bilgiler bizim için çok değerlidir. Bu bağlamda bizleri bugün burada ağırlayan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyelerine teşekkür ediyor, şehrimize ve ülkemize yaptıkları olumlu çalışmalardan dolayı kendilerine kutluyorum.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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