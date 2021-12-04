Milletvekili Özkan madende işçilerle buluştu

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle yerin metrelerce altında işçilerle buluştu.

Türkiye'nin en büyük linyit yatağına sahip Soma'da 4 Aralık Madenciler Günü kutlandı. Sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar sabahın erken saatlerinde 301 işçinin 43'ünün mezarının yer aldığı Soma Maden Şehitliğine giderek dualar etti. AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan da Madenciler Gününde anlamlı bir programla yeraltı maden ocağında maden işleyle bir araya geldi.

İmbat Madencilik'i ziyaret eden Özkan'a Kaymakam Fatih Akkaya ile Soma Belediye Başkanı Ali Tulup da eşlik etti.

Milletvekili Özkan ziyarete ilişkin, "Yerin yüzlerce metre altında alın teriyle kömürün karasını harmanlayarak helal kazanç elde eden maden emekçisi kardeşlerimizi ziyaret ederek madenciler gününü birlikte kutladık,hayırlı işler, kazasız çalışmalar diledik." dedi.

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