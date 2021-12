TFF 2. Lig: Turgutluspor: 0 - Sakaryaspor: 0

'MADE IN TURKEY' ibaresi değişti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. hafta maçında Turgutluspor, evinde konuk ettiği lider Sakaryaspor ile golsüz berabere kaldı.



Stat: 7 Eylül

Hakemler: Raşit Yorgancılar xx, Arif Dilmeç xx, Kerem İlitangil xx

Turgutluspor: Ozan Can xx, Özgür xx, Serhat xx (Mahmut dk.85 xx), Emre xx, Burak xx (Ozan İsmail dk.79 xx), Mutlu xx, Sarper xx (Alper dk.85 xx), Marvin xx, Hakan xx (Emirhan dk.65 xx ), Yiğit xx, Hamit xx

Sakaryaspor: Furkan xx, Çağlayan xx, Serkan xx (Ali dk.76 xx), Oğuz Kocabal xx, Ömer Bozan xx (Ömer Can dk.71 xx )(Kadir Arı dk.83 xx), Ozan Sol xx (İrfan dk.83 xx), Onur xx, Oğuz Yıldırım xx, Hurşit xx (Umut dk.71 xx) Ümit xx, Mustafa Tahir xx

Sarı kartlar: Emre, Emirhan (Turgutluspor), Ömer Can, Çağlayan (Sakaryaspor)

