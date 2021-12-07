Akhisarspor'un yüzü kızardı

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AKHİSAR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Kırklarelispor'a 5-1 yenilen Akhisarspor, sezonun en farklı mağlubiyetini alıp düşme hattına geriledi. Grupta galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Akhisar, rakibi önünde öne geçip ardından ilk yarıyı 2-1 mağlup tamamladıktan sonra ikinci yarıda 10 kişi kalarak dağıldı. İbrahim'in 79'uncu dakikada kırmızı kart görmesi sonrası 82, 87 ve 90+2'nci dakikalarda art arda kalesinde gördüğü gollerle yıkılan yeşil-siyahlılar 17 puanla 16'ncı sırada kaldı. Geçen sezon 1'inci Lig'deyken 2 kez kalesinde 6 gol gören Akhisarspor, bu sezon ilk kez 5 godl birden yedi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2021-12-07 12:15:48



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