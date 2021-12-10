Manisa Futbol Kulübü seri peşinde



MANİSA, (DHA) - SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Kocaelispor'u 2-1 yenerek haftalar sonra düşme potasından çıkan Manisa Futbol Kulübü, yarın Bursaspor'un misafiri olacak. Bitci Timsah Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede Direnç Tonusluoğlu görev yapacak. Manisa FK'da sarı kart cezalısı Nizamettin ve sakatlığı bulunan Bedirhan forma giyemeyecek.

Teknik direktör Tugay Altay, Bursaspor'un önemli rakipleri olduğunu belirterek, "Bursa'da tek amacımız galip gelmek. Kazanırsak düşme potasından iyice uzaklaşırız. Son haftalarda alınan sonuçlardan memnunum. Bursaspor da bizim gibi alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Zorlu ve çekişmeli bir mücadele bizleri bekliyor" dedi.

Ligde iki takımın da 17'şer puanı bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2021-12-10 11:04:04



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