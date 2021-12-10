Otomobili ateşe verip video çekti



Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Kula ilçesinde, bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki başka bir kişinin aracını benzin dökerek ateşe verdi. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde, otomobili yakan şüphelinin olayı cep telefonu ile kaydettiği de yer aldı.

Kula'da gece saat 03.30 sıralarında, S.A. isimli bir şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle Bey Mahallesi Şehit Mehmet Topçuoğlu Caddesi'nde park halinde bulunan Özgür S.'ye ait 45 N 6429 plakalı otomobilin yanına gelip, aracın bagaj kısmına benzin dökerek ateşe verdi. Otomobilin yandığını gören çevredeki vatandaşlar ise, durumu 112 Acil Servis'e ve itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale etti. Alev topuna dönen otomobildeki yangın kontrol altına alınırken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

'ARAÇ YAKMA OLAYI GÜVENLİK KAMERASINDA'

Olay, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, S.A. isimli şüphelinin yürüyerek aracın yanına geldiği, otomobilin bagaj kısmını açarak benzin döktüğü görülüyor. Otomobili ateşe vermeden önce cep telefonu ile video kaydına başladığı görülen şüpheli, bir süre otomobilin yanışını izledikten sonra çevreden uzaklaştığı görülüyor. Olayın ardından kamera kayıtlarını incelemeye alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise, şüpheli S.A.'yı kısa sürede yakaladı. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan şüpheli S.A., işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2021-12-10 22:46:50



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