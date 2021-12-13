Turgutlu’da deve güreşi heyecanı 7’nci kez yaşandı

Turgutlu Belediyesi, Geleneksel Deve Güreşleri’nin yedincisini muhteşem bir organizasyonla gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl yedinci kez düzenlenen Geleneksel Deve Güreşleri şölen havasında geçti. Binlerce deve güreşi severlerin bir araya geldiği 7. Geleneksel Deve Güreşleri; Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Balıkesir, Çanakkale ve Burdur’dan getirilen 120 pehlivan devenin kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Musalaryeniköy Arena’da başlayan Turgutlu Belediyesi 7. Geleneksel Deve Güreşleri’ne Turgutlu halkı yoğun ilgi gösterirken aynı zamanda çevre il ve ilçelerden de pek çok deve güreşi sever katıldı.

Renkli ve heyecan dolu anların yaşandığı 7. Geleneksel Deve Güreşleri’nde dereceye giren develerin sahiplerine kupaları takdim edildi.

Turgutlu’da kültür ve geleneklerin hak ettiği şekilde yaşatıldığını ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Turgutlu’muz deve güreşleri ile bir kez daha şenlendi. Hemşehrilerimiz ile pek çok il ve ilçeden vatandaşımızın katılımlarıyla oldukça güzel bir etkinliğe imza attık. Ata sporlarımızı, kültür ve geleneklerimizi hak ettikleri şekilde yaşatıyor olmaktan dolayı son derece mutlu ve gururluyum. Deve güreşlerine gönül vererek bizleri yalnız bırakmayan hemşerilerimize ve bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Turgutlu Belediyesi 7. Geleneksel Deve Güreşleri’ne Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile birlikte Eşi Sabriye Akın, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ve Ahmet Daşkan, Turgutlu Belediyesi Meclis Üyeleri, Musalaryeniköy Mahalle Muhtarı Yıldıray Aktaş, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun, Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol ve muhtarlar katıldı.

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