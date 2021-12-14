Manisa FK-Ankara Keçiörengücü maçının ardından Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay: "3. bölgedeki efektif oyunda sıkıntılar yaşıyoruz" Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın: "Bir puana artı gözüyle bakıyoruz ancak galibiyet almamak içten bile değildi"

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile 11 berabere kaldı. Müsabakanın ardından her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Manisa FK, Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında sahasında oynadığı Ankara Keçiörengücü mücadelesinden 11'lik beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, takımının galibiyet için son ana kadar mücadele ettiğini belirterek, "Maç öncesinden başlamak gerekirse, 4 maçtır mağlup olmayan bir takımımız var. Kazanmak da kaybetmek de alışkanlık. Bu maçın sevindirici tarafı kaybetmemek ama gerçekten kazanmak için de son ana kadar mücadele ettik. Bugün 3. bölgedeki etkinliğimiz biraz düşüktü. Bu konuda çalışmamız gerek. Gol yememe sorunu çözmek ile birlikte 3. bölgedeki efektif oyunda sıkıntılar yaşıyoruz. Pozisyonlara giriyoruz ama sonuçta karşımızdaki rakip de ligde çok enteresan bir takım. Takımın tüm gollerini ön taraftaki 3 oyuncu atmış. Bireysel oyuncu kalitesi olarak çok iyi oyunculardan kurulu. Bu oyunları bizi gerçekten farklı bölümlerde zorladı. Geldiğim günden beri şunu söylüyorum; bahanelere sığınan, şansa inanan bir adam değilim. Çalışmak ve mücadele etmenin beraberinde başarıyı getireceğini düşünüyorum. İkinci yarı daha net, organize bir takım oluşturmak istiyorum. Ofansif, agresif ve sert bir oyun oynayacağız. Bunu için de devre arası kampını iyi geçirmemiz gerekiyor. Özgüvenli ve iştahlı oyuna devam edeceğimizi düşünüyorum" dedi.



Ankara Keçiörengücü cephesi

Maç periyodu olarak zorlu bir süreçten geçtiklerini vurgulayan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın ise, "Bir haftada 3 maç oynayacaktık. İlk ayağını Ankara'da, Bandırmaspor ile oynadık. Kadro derinliğimiz çok fazla olmadığı için zorlu bir periyottan geçeceğimizi biliyorduk. Manisa FK da özellikle sezon başında yaptığı transferlerle ön plandaydı. İyi bir takıma karşı deplasmanda etkili oynadık. Oyundan hiç kopmadık. Bugün bir puana artı gözüyle bakıyoruz ancak galibiyet almamak içten bile değildi. Artık bu maçı unutup cumartesi günü oynayacağımız Erzurumspor maçına hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.