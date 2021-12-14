Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan isimlere yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.



Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik yaptığı çalışmada durdurulan bir otomobil içerisindeki sürücü Ç.K.Y. (22) ile H.Y. (21) üzerinde yaptıkları aramada 3 adet fişek halinde gram kubar esrar ele geçirdi. Ekiplerin bir diğer noktada yaptıkları kontrolde Ö.T. (30) üzerinde yapılan aramada 2 adet fişek halinde 1 gram metamfetamin, 2 adet fişek halinde 2.3 gram bonzai ile uyuşturucu madde ticaretinde elde edildiği değerlendirilen 300 Türk lirası ele geçirildi. Ö.T.'nin ikametinde yapılan aramada ise 101,27 gram bonzai ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.