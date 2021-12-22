Sarıgöl de kaçak tütün operasyonu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2 ayrı işyerinde yapılan aramada çok sayıda kaçak makaron ve tütün ele geçirildi.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince; 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında kaçak tütün satan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. İlçede yapılan çalışma kapsamında M.A. isimli şahsın işyerinde yapılan aramada 16 bin 980 adet dolu makaron ve 69 kilo 314 gram kıyılmış, marka ve bandrol bulunmayan sarmalık tütün geçirildi. Ayrıca, A.T. isimli şahsın işyerinde yapılan aramada da, 3 bin 240 adet dolu makaron ve 42 kilo 960 gram kıyılmış, marka ve bandrol bulunmayan sarmalık tütün ele geçirilerek el konuldu. Her iki şahıs hakkında da 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.