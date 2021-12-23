Demirci’de yoğun kar mesaisi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde, vatandaşların hayatının olumsuz etkilenmemesi için büyük çaba gösteriyor. Yoğun kar yağışının yaşandığı Demirci ilçesinde 24 saat esaslı görev başında olan ekipler, Bardakçı Mahallesi’nin Balıkesir il sınırında kayarak yoldan çıkan kamyonun kurtarılmasını da sağladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilin yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Demirci ilçesi de yoğun kar yağışı yaşanan bölgelerden bir tanesi. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, burada da 24 saat esasına göre çalışarak, kar yağışının herhangi bir olumsuzluğa dönüşmemesi için yoğun çaba sarf ediyor. Bölgede yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, ilçeye bağlı Bardakçı Mahallesi’nin Balıkesir il sınırında kar yağışı nedeniyle kayarak, yoldan çıkan bir kamyonun kurtarılmasını da sağladı. Hafif maddi hasarlı kazada herhangi bir yaralanma olmaması yüreklere su serperken, vatandaşlar özverili çalışmaları nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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