Manisa Celal Bayar Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, STEM Eğitimciler Derneği, Eğitimde İnovasyon Derneği, EduCat Robotics ve Kodla Manisa iş birliği ile organize edilen VEX Robotics Turnuvalarında VEX IQ Challenge 20212022 sezonu 1. turnuvası, MCBÜ Şehit Prof. Dr. İlhan Varank yerleşkesinde gerçekleşti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesinde gerçekleştirilen ve 29 takımın yarışmacı olarak katılım gösterdiği turnuvaya Antalya, Mersin, Adana, Bursa, Balıkesir, Şanlıurfa gibi birçok farklı şehirden katılım oldu. Rekabetin değil dostluğun ve takım çalışmasının görüldüğü turnuvada rastgele eşleşen takımlar en yüksek puanı almak için mücadele etti.

STEM Eğitimciler Derneği üyeleri ve gönüllülerinin desteği ile geleceğin bilim insanları, mühendisleri olacak gençler hem turnuva dostluk mücadelesi hem de robot becerileri kategorilerinde hazırladıkları robotları ile performanslarını yarıştırdı. Takımlar, gün boyu süren etkinlik sonunda çeşitli ödüller almaya hak kazandı.

Dereceye girenlere ödülleri MCBÜ Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Öğr. Gör. Dilek Karaca, Öğr. Gör. Mehmet Nuri Öğüt ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Gökbunar tarafından takdim edildi. 20212022 Sezonu 1. VIQC Turnuvası Ödüllerinin Sahipleri şöyle oluştu: "Teamwork Champion Award/ Dostluk Mücadelesi birincilik ödülü: Cypher Team (Salihli Rüştü Akbıyıkoğlu Ortaokulu). Teamwork Champion Award/ Dostluk Mücadelesi birincilik ödülü: Kodlasehzadeler Robot Kulübü (Şehzadeler Kodlamanisa Atölyesi). Teamwork 2nd Place Award/Dostluk Mücadelesi ikincilik ödülü: VEXRosie (Balıkesir Burhan Erdayi İlkokulu). Teamwork 2nd Place Award/Dostluk Mücadelesi ikincilik ödülü: Robomaster (Bursa Yedirenkli Çınar Okulları). Robot Skills Champion Award/ Robot Becerileri şampiyon ödülü: Alanya Robotik (Alanya Robotik Atölyesi). Robot Skills 2nd Place Award/ Robot Becerileri ikincilik ödülü: İLGİTECH (Şanlıurfa İlgi Okulları). Design Award/Tasarım ve Mühendislik Defteri ödülü: Tigers King (Gaziemir Uğur Okulları). Judges Award/Jüri Ödülü: MRSS3333 (Mersin Büyükşehir Belediyesi). Energy Award/Enerji Ödülü: AGO (Avni Gemicioğlu Ortaokulu)."

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