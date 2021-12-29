Turgutluspor, Nazım Gülay’a emanet

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve geçtiğimiz hafta Atila Gerin ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Turgutluspor, bugün tesislerde düzenlediği törenle Teknik Direktör Nazım Gülay ile anlaştı.

Turgutluspor tesislerinde düzenlenen törene Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutluspor Başkanı Ahmet Daşkan ve yöneticiler katıldı. Turgutlu’nun ve Turgutluspor’un evladı olduğunu söyleyen genç teknik adam Nazım Gülay, "Bize güvendikleri ve bu göreve uygun gördükleri için tüm yöneticilere teşekkür ederim. Ben Turgutluspor’da doğdum, Turgutluspor’da büyüdüm ve burada hocalık yaptım. Şimdi yeni bir hikayeye başlıyoruz. Turgutluspor’un başarısı için çalışacağız. İkinci devre daha zor geçiyor, yapacağımız transferlerle de daha mücadele gücü yüksek, zevk veren bir takımla sahaya çıkacağız, bu sadece takımla olmuyor. Hep birlikte olmamız lazım, bu şekilde daha başarılı olacağımıza inanıyorum” dedi.

İmza töreninde konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise, "Hedefimiz altyapımızı güçlendirmek, emek veren çocukların önünü açmak ve teknik ekibi Turgutlululardan oluşturmak en baştan beri hayalimizdi. Nazım Hocamız Turgutluspor’da doğdu ve çeşitli camialarda şampiyonluklar kazandı. Biz de onun hedeflerine inandık ve Turgutluspor’u onun ekibine teslim ediyoruz. Ben Turgutlusporlulardan şunu istiyorum, takımımızın desteğe ihtiyacı var. 3. Lig'den 2. Lig'e çıktığımız zamanki desteği tekrar yakalamamız lazım. Hocamıza da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Turgutluspor Başkanı Ahmet Daşkan da aynı törende yaptığı konuşmada Nazım Gülay ve ekibine güvendiğini belirtirken, "Turgutlulu tarafların özellikle iç sahada oynadığımız maçlarda desteği bizim için çok önemli. Onları sahada yanımızda görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Nazım Gülay’ın yardımcılıklarını Ramazan Altıntepe, Altınay Çetin, Engin Yılmaz, Fatih Çağlın ve Ömer Kaplan’ın yapacağı öğrenildi.

Turgutluspor'un yeni teknik direktörü olan 42 yaşındaki Gülay, Turgutluspor altyapısında yetişti ve Turgutluspor’da yardımcı antrenörlük görevinde bulundu. Gülay, yardımcı antrenör olarak görev yaptığı Aydınspor 1923, Kırşehir Belediyespor gibi takımlarda şampiyonluklar yaşarken, son olarak 3. Lig'de lider durumda bulunan Fethiyespor’un yardımcı antrenörlük görevini sürdürüyordu.

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