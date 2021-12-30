Üzüm bağlarında budama çalışmaları başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümlerinin yetiştiği üzüm bağlarında kış budaması başladı.

Hasadın yeni tamamlandığı Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üreticiler üzüm bağlarında budama çalışmalarına başladı.

Sarıgöl'ün dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultani üzüm bağlarında başlatılan budama çalışmalarının mart sonuna kadar yoğun bir şekilde devam edeceğini belirten üzüm üreticisi Erdoğan Tosun, "Yeni ürün için budama çalışmalarına başladık. Yevmiye 180 TL. Bir budak ustası bir günde bir dekarlık alanda budama yapabilir. Ayrıca üreticiler ödünç olarak bağları budama yapanlar da var." dedi.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, budamanın önemli olduğunu belirterek, "Bağ budama yapılırken kurutmalık mı, yoksa ihracatlık mı olacağına karar vererek budama yapılmalı." dedi.

Sarıgöl ve çevresinde 130 bin dekarlık alanda bağcılık yapılırken, üzümlerin yüzde 80''inin yaş olarak ihraç edildiği açıklandı.

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