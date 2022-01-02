Şüphe üzerine durdurulan araçtan çalıntı zeytin çıktı

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçtan yaklaşık 250 kilogram çalıntı zeytin çıkarken araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

Olay Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Doğuca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol uygulaması yapan jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda araçta çuvallar içine konulmuş 250 kilogram zeytin bulundu. Zeytinlerin S.C. ait çiftçiden çalındığı tespit edilmesi üzerine araç içerisinde bulunan S.A. (48), E.A. (25) ve G.A. (55) gözaltına alındı.

Çalınan zeytinler S.C.'ye teslim edilirken şüpheliler ifadeleri alınması sonrası serbest bırakıldı.

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