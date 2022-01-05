Başkan Çelik kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında meclisi bilgilendirdi

Şehzadeler Belediye Meclisi, 2022 yılının ilk meclis toplantısını dün gerçekleştirdi. 19 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Kentsel Dönüşüm Projesi’nin birinci etap çalışmalarında gelinen son durum hakkında bilgi verdi.

Şehzadeler Belediyesi, yeni yılın ilk meclis toplantısını Belediye Başkanı Ömer Faruk başkanlığında dün gerçekleştirdi. Şehitler için saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda, Başkan Çelik bir önceki ayda belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.



Kentsel Dönüşüm Projesinde son durum

Kentsel Dönüşüm Projesi’nin birinci etap çalışmalarında hak sahipleri ile mutabakat görüşmelerinin sona erdiğini kaydeden Başkan Çelik projedeki son durumu şu sözlerle aktardı: “Göreve geldiğimiz günden bugüne, üzerinde büyük bir özveri ve titizlikle çalıştığımız, yoğun bir emek ve gayret sarf ettiğimiz Kocatepe, Gediz, Bayındırlık, İshak Çelebi ve Dilşikar mahallelerimizde gerçekleştirmeyi planladığımız kentsel dönüşüm çalışmamızda, önemli bir süreci geride bıraktık. Kentsel dönüşüm alanımızdaki hak sahibi vatandaşlarımız ile gerçekleştirdiğimiz mutabakat görüşmelerimiz 31 Aralık 2021 Cuma günü tamamlandı. Şu anda sonuçların tanzim işlemleri yapılıyor. Bir haftalık bir çalışma sonrasında ortaya çıkacak sonuçlara göre kentsel dönüşüm çalışmamızla ilgili yol haritamız belli olacak. İlçemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”



“Sokak Sağlıklaştırma Projesi”

Şehzadeler Belediyesi’nin yapımına başladığı ya da tamamlayarak hizmete açtığı projeler hakkında bilgi vererek sözlerini sürdüren Başkan Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Çarşı Mahallemizde hayata geçireceğimiz Sokak Sağlıklaştırma Projesi’nin üçüncü etabının ihale süreci bitti. Yüklenici firma ile sözleşme yapıldı. Her iki belediyenin teknik ekipleri yüklenici firma yetkilileri ile birlikte bölgede son bir inceleme daha gerçekleştirdiler. Firma atölye çalışmalarına başladı. Bu çalışma tamamlandığında çarşımız daha da değerli hale gelecek. İlçemize gelen turistler içlerine sinerek bu bölgede dolaşabilecek. İlçemiz için hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Selimşahlar Spor Tesisi ve Yazlık Düğün Salonunun açılışla ilgili olarak da bilgi veren Başkan Çelik, “Selimşahlar Mahallemizde Mart 2021 yılında yapımına başladığımız spor tesisi ve yazlık düğün salonu projemizi tamamlayarak, törenle hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Toplam 3 bin 959 metrekarelik bir alanda KDV dahil 1 milyon 2 bin TL bir bedelle hayata geçirdiğimiz projemizde 800 metrekare halı saha alanı, 1000 metrekare açık düğün salonu ve 162 metrekare sosyal tesis alanı yer alıyor. Hemşehrilerimize hayırlı olsun.” diye konuştu.



İki projenin daha temeli atılacak

Başkan Çelik iki projenin daha temelini atacaklarını dile getirerek şunları söyledi: “Çavuşoğlu Mahallemize kazandıracağımız Çok Amaçlı Salon, Muhtarlık Binası ve Sağlık Evi Projesi ile Şehzadeler Aşevi projesinin ihalelerini gerçekleştirmiştik. Bu projelerimiz için yüklenici firmalara yer teslimi yapıldı. Şu anda zemin iyileştirme çalışmaları yapılıyor. Bu ay içerisinde her iki projemizin de temelini atmayı planlıyoruz.”



Tarihi çeşmeler restore edilecek

Şehzadeler ilçe merkezindeki 5 tarihi çeşmenin restore edileceğini kaydeden Başkan Çelik, “İlçemizin muhtelif bölgelerindeki tarihi beş çeşmenin restorasyonunu gerçekleştirmek için çalışma başlatmıştık. Eski öğretmenevi bahçesinde yer alan Cavit Paşa Çeşmesi, Kuyumcular Çarşısı’nda yer alan Polat Hacı Mehmet Ağa Çeşmesi, Ulutepe Caddesı’nde yer alan Vak Vak Çeşmesi ve Yedi Kızlar Türbesi’nin kuzeydoğusunda kalan Anonim Çeşme için 1 yıldır koruma kuruluna sunduğumuz röleve, restorasyon projelerimiz onay aldı. Kısa süre sonra bu çeşmelerin restorasyonuna başlayacağız. Dere Mahallesi Hurşit Sokak ile Ulutepe Caddesi’nin kesiştiği köşede yer alan Anonim Çeşme içinse taşıma kararı verildi. Bu çeşmemizi de Şehzadelerpark’a taşıyacağız. Bunun için proje çalışmamız ise devam ediyor.” dedi.



Riskli bina yıkıldı

Manisalıların Taç Bina olarak bildiği ve belediyeye devredilen binanın depreme dayanıksız olduğu için yıkım çalışmalarını gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Çelik, “Depreme dayanıksız olduğu için yıkım kararı verilen ve yıkım ihalesi yapılan taç binada yıkım çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Böylece riskli bir binanın neden olduğu riski ortadan kaldırmış oluyoruz.” diye konuştu.



Skate Park Projesi ihaleye çıkacak

Özellikle çocuk ve gençlerin merakla beklediği Skate Park projesi hakkında da bilgi veren Başkan Çelik, “2. Anafartalar Mahallemizde 4 bin 700 mekrekarelik bir alanda 2 milyon TL’lik bir bedelle hayata geçireceğimiz Skate Park Projemiz için hazırlıklarımız tamamlandı. İhale günü alınması için projemiz ilgili birime gönderildi.” dedi.



Yapılacak diğer projeler

Başkan Çelik ilçeye kazandıracakları diğer projeler hakkında da şunları söyledi: “Eski adliye lojmanlarının olduğu alana yapacağımız Millet Kıraathanesi ve Gençlik Merkezi Projemiz için de 10 Ocak 2022 tarihinde ihale gerçekleştireceğiz. İlçemizin simge yapılarından Havuzlu Çarşıda gerçekleştirdiğimiz çatı yenileme çalışmalarımız bitmek üzere. Orada ayrıca genel bir yenileme çalışması da gerçekleştirecek, çarşımızı daha cazip bir hale getireceğiz. Sancaklıbozköy Mahallemizde hayata geçirdiğimiz Çok Amaçlı Salon, Açık Düğün Salonu, Büfe Ve Çevre Düzenlemesi Projesi’nde ise geçici kabul için işlemler başlatıldı. Tilkisüleymaniye Mahallemizdeki kullanılmayan düğün salonunu yenileyerek, yanına yapacağımız müştemilat ile birlikte burayı bir Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Merkezi olarak değerlendirmek istiyoruz. Bunun da proje çalışmaları tamamlandı. Ayrıca yine Tilkisüleymaniye Mahallemizdeki çamlık alanın arkasındaki spor alanını da nizami ölçülerde bir futbol sahasına dönüştürmeyi planlıyoruz. Bu noktada da çalışmalarımız devam ediyor. Karayenice Mahallemizde talep etiğimiz bir alan söz konusuydu. Milli Emlak Müdürlüğü’nden buranın belediyemize tahsisi geldi. Oraya da nizami ölçülerde bir futbol sahası yapmayı planlıyoruz.”

Başkan Çelik’in yaptığı açılış konuşmasının ardından meclis gündemindeki 19 maddenin görüşülmesine geçildi. Maddeler tek tek oylanarak karara bağlanırken şubat ayı meclis toplantısının 1 Şubat Salı günü saat 17.00’da yapılması kararlaştırıldı.

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