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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salihli Belediyesi GES kuruyor

İHA

Salihli Belediye meclisi Poyrazdamları ve Mersinli mahallelerinde 2 alana Güneş Enerji Santrali (GES) kuracak.

Salihli Belediyesi GES kuruyor

Salihli Belediye meclisi Poyrazdamları ve Mersinli mahallelerinde 2 alana Güneş Enerji Santrali (GES) kuracak.
Salihli Belediyesi’nin artan enerji maliyetlerini sıfıra düşürecek Güneş Enerji Santralleri (GES) kurulması ile ilgili proje hazırladığını açıklayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Belediyemize ait Poyrazdamları Mahallemizde bulunan 180 dönümlük arazi üzerine Güneş Enerji Santralleri (GES) kurulması ile ilgili bir proje hazırladık ve Gediz A.Ş. ile görüşmelere başladık. Gediz A.Ş.’nin teknik ekibinden gelecek yazıya göre çalışmalara başlayacağız. Aynı konuyla ilgili olarak İller Bankası Genel Müdürü ile görüştüm. GES projemiz onaylanırsa, Belediyemize ait tüm birimlerde kullandığımız elektrik enerjisine hiç para ödemeyeceğiz” dedi.
Mülkiyeti Salihli Belediyesine ait Poyrazdamları Mahallesi 182 ada 1 parsel ve 183 ada parsel ile Mersinli Mahallesi 185 ada 111213 ve 25 nolu parsellerde bulunan taşınmazlar üzerine Belediyenin elektrik ihtiyaçlarını karşılamak, belediyenin maksimum kurulu gücü toplamı kadar Güneş Enerji Santralleri (GES) kurulması ile ilgili gerekli işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya meclis üyeleri tarafından yetki verildi.

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