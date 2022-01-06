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Eski içme suyu boruları mahallede sergilendi Pas içindeki su boruları mahalleliyi de şaşırttı

İHA

Eski içme suyu boruları mahallede sergilendi Pas içindeki su boruları mahalleliyi de şaşırttı

MASKİ Genel Müdürlüğünün Salihli ilçesine bağlı Köseali Mahallesinde yapmış olduğu alt ve üstyapı yenileme çalışmaları tamamlandı. Mahalle sakinleri, mahalle meydanında sergilenen eski içme suyu hattı borularının halini görünce şaşkınlık yaşadı. Mahallede kahvehane işleten İlyas Akkuş, yeni içme suyu hattından gelen suyla demlediği çayların bile artık daha lezzetli olduğunu söyledi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün Manisa’yı daha yaşanılabilir bir kent haline getirme vizyonu doğrultusunda kırsal mahallelerde alt ve üstyapı dönüşümlerine hız kesmeden devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde altyapı yenileme çalışmaları tamamlanan Salihli ilçesine bağlı Köseali Mahallesinde üstyapı çalışmaları da tamamlandı. Mahallede yenilenen içme suyu hattı sayesinde patlaklar ve buna bağlı olarak su kesintileri son buldu. Mahalle sakinlerinin yıllardır kullanılmış olduğu eski içme suyu boruları da mahalle meydanında sergilendi. Eski boruların halini görünce şaşkınlık yaşadıklarını belirten mahalleliler, “Biz yıllardır bu borulardan mı su içmişiz?” dedi.

“Yeni hatlar hem sağlam hem de sağlıklı”
Köseali Mahalle Muhtarı Hüseyin Deniz, mahallesinde 6 kilometrelik içme suyu, 9 kilometrelik de kanalizasyon hattının yenilendiğini belirtti. Mahallede 35 bin metrekarelik kilit parke taş imalatında tamamlandığını aktaran Muhtar Deniz, sularını yenilenen içme suyu hatlarından içmeye başladıklarını söyledi. Muhtar Deniz, “Eski içme suyu hatlarımız bazı bölgelerde 30 santimetre derinlikteydi. Yüklü araçlar geçtiğinde patlıyordu. Kendiliğinden patlamalar oluyordu. Yeni hattımızda ise hiçbir sıkıntımız yok. Eski borularımız çürümüş ve sağlıksız bir vaziyetteydi. Yeni hatlarımız ise hem sağlam hem de sağlıklı. Suyumuz da eskisine göre çok daha sağlıklı ve güzel bir hale geldi. Bizlere bu hizmeti sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e ve emeği geçenlere mahalle sakinlerim adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Yeni borularda hijyen gördük”
Mahallede kahvehane işleten İlyas Akkuş, yapılan çalışmadan dolayı mahalle sakinleri olarak çok memnun olduklarını belirtti. Akkuş, “Malzemeler zaten her şeyi söylüyor. Eski boruları gördüğümüz zaman dedik ki ‘Biz bunlardan mı su içtik?’. Evet içtik. Yeni borulara baktığımız zaman hijyen gördük. Ben mahallede kahvecilik yapıyorum. Eski borulardan gelen suyla demlediğim çay fazla damak tadı vermiyordu. Yeni borulardan gelen suyumuz çayımızı daha da güzelleştirdi ve yeni bir damak tadı verdi. Cengiz Başkanımıza vermiş olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese de ayrı ayrı teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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