Pazarcılarda bu sefer yumruklar yerine alkışlar konuştu En son yapılan kongresinde yumrukların damga vurduğu Manisa Pazarcılar Odasının olağan genel kurulunda 3 başkan adayı alkışlarla karşılandı

10 Ocak 2018 tarihinde yumrukların havada uçuştuğu kongreyle hafızalara kazınan Manisa Meyve Sebze ve Umum Pazarcılar Odasının seçimli olağan genel kurulu gerçekleştirildi. 3 adayın yarıştığı kongrede bu sefer yumruklar yerine alkışlar konuştu. Pazarcılar Odasının üyeleri her 3 adayı da alkışlarla dinlerken, adayların birlikteliği karşısında üyeler de ayağa kalkarak alkışladı.

Manisa Meyve Sebze ve Umum Pazarcılar Odası seçimli olağan genel kurulu Manisa Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Seçimli genel kurulda 20 yıldır başkanlık yapan mevcut başkan Halim Şener, Destan Bulgay ve Aydın Akburak başkanlık için yarıştı. Divan Başkanlığına Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter, başkanvekilliğine Manisa Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akgül seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından okunan odanın faaliyet ve denetleme raporları oybirliği ile kabul edildi. Seçime geçilmeden önce başkan adayları sırasıyla birer konuşma yaparak üyelerden destek istedi. Divan Başkanı Hasan Geriter tüm Türkiye'nin gözünün bu kongrede olduğunu belirterek pazarcı esnafının göstermiş olduğu dik duruş ve birlik beraberliğinin bir ders verdiğini belirterek 3 başkan adayını kürsüye çağırıp salondaki üyelerin de ayakta alkışlamalarını istedi. 3 başkan adayı salon tarafından uzun bir süre ayakta alkışlandı.

Genel kurulun son maddesi olan seçim için ise 4 sandık kuruldu. Odanın 891 üyesi 4 sandıkta saat 17.00'ye kadar oylarını kullanacak.

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