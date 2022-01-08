Camını kırdığı otomobili düz kontak yöntemiyle çaldı; o anlar kamerada

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Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, park halindeki otomobil, kimliği belirsiz kişi tarafından camı kırılarak, içine girildikten sonra düz kontak yöntemiyle çalındı. Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Turgutlu'da Mücahit Beşli'nin, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinin önüne park halindeki 45 ZB 3227 plakalı otomobil, dün saat 03.30 sıralarında çalındı. Sabah iş yerine geldiğinde otomobilini park ettiği yerde bulamayan Beşli, güvenlik kamerası kayıtlarına baktı. Görüntülerden otomobilinin çalındığını belirleyen Beşli, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen polis, görüntüleri incelemeye aldı. Görüntülerden eşkali belirlenen şüphelinin, camını kırarak içine girdiği otomobili düz kontak yöntemiyle çalıştırıp, çaldığı tespit edildi.

Polis, otomobili bulurken, şüphelinin de belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2022-01-08 17:50:48



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