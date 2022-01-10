Soma Belediyesi araç ve iş makineleri parkurunu güçlendirdi

Soma Belediye Başkanlığı araç ve iş makineleri parkuruna ilave alımlar yaparak filosunu güçlendirdi.

Araç Filosunu yenileyerek güçlendiren Soma Belediyesi aynı zamanda belediye envanterinde bulunan ve kullanım ömrünü tamamlayan 7 adet kamyon, kamyonet ve iş makinesini ihale yoluyla elden çıkararak tamir ve yedek parça giderlerinden de tasarruf etmiş oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, “Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde 17 adet çöp toplama kamyonu, 1 adet çöp toplama kamyoneti, 3 adet çöp toplama traktörü ve romörkü, 2 adet su arzözü, 2 adet yol süpürme aracı, 1 adet pikap; Fen İşleri Müdürlüğümüzde 6 adet traktör ve romörkları, 6 adet yük taşıma kamyonu, 1 adet iş makinesi taşıma kamyonu, 3 adet kamyonet, 3 adet pikap, 7 adet iş makinesi; Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzde 2 adet kamyon, 6 adet kamyonet, 2 adet sulama arazözü, 3 adet traktör ve romörkleri, 1 adet pikap ile vatandaşlarımıza hizmet vermekteydik. Belediyemiz araç ve iş makineleri parkuruna yeni alımlarla Temizlik İşleri Müdürlüğümüze 1 adet çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracı, 2 adet çöp toplama kamyonu, 1 adet mini çöp toplama kamyoneti, 1 adet yol süpürme romörkü, 1 adet traktör ve atık kül toplama romörkü; Fen İşleri Müdürlüğümüze 4 adet yük taşıma kamyonu, 1 adet kamonet, 1 adet pikap, 1 adet bekoloder iş makinesi; Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze 1 adet kamyon, 2 adet traktör, 1 adet mini eskavatör, Destek Hizmetleri Müdürlüğümüze ise 2 adet midibüs alımlarını gerçekleştirerek Belediyemiz araç filosunu daha da güçlendirdik” ifadelerini kullandı.



“Hızlı, etkili ve verimli hizmet için çok çalışıyoruz”

Belediye Başkanı Ali Tulup, “Soma'mıza ve hemşerilerimize daha etkili ve verimli hizmet verebilmek için önce envanterimizde bulunan araç ve iş makinalarının bakımlarını zamanında yaparak kullanım ömürlerini arttırıyor, öte yandan kullanım ömürleri tamamlanan araç ve iş makinelerini elden çıkararak tamir ve yedek parça giderlerinden kurtularak tasarruf ediyoruz. Bunun yanında yeni 13 adet araç ve 6 adet iş makinesi alımlarını 8 milyon 964 bin 640 TL ile ilçemize hızlı, etkili ve verimli hizmet verebilmek için gerçekleştirdik. Toplamda 34 kamyon, 12 kamyonet, 15 traktör ve romörkleri(ekipmanlar), 4 adet su arazözü, 2 adet yol süpürme aracı, 6 adet pikap, 9 adet iş makinesi, 2 adet midibüs ilçemize hizmet vermeye devam ediyoruz. İlçemize hayırlı olsun.” dedi.

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