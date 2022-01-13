Karabük Valisi Gürel, annesini son yolculuğuna uğurladı

Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)KARABÜK Valisi Fuat Gürel'in, yaşamını yitiren annesi Nergis Gürel (81), memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde toprağa verildi.
Karabük Valisi Fuat Gürel'in annesi Nergis Gürel, sağlık sorunları nedeniyle Karabük'te bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Nergis Gürel'in cenazesi, memleketi Turgutlu'ya getirildi. Gürel'in cenazesi, bugün öğle vakti Hüseyniye Camisi'nde kılınan namazın ardından Turgutlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Karabük Valisi Fuat Gürel ve yakınlarının yanı sıra Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Ahmetli Kaymakamı Abdullah Kurt, Karabük'te görev yapan protokol üyeleri, siyasiler, iş insanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2022-01-13 17:07:25
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