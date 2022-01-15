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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa OSB'de göçük: 1 işçi toprak altında kaldı

İHA

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) yeni açılan bölümünde devam eden altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte bir işçi toprak altında kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, kurtarma çalışmaları sırasında 3 itfaiye eri de yaralandı.

Manisa OSB'de göçük: 1 işçi toprak altında kaldı

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) yeni açılan bölümünde devam eden altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte bir işçi toprak altında kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, kurtarma çalışmaları sırasında 3 itfaiye eri de yaralandı.
Manisa OSB'nin yeni açılan bölümünde devam eden altyapı çalışmaları sırasında saat 17.00 sıralarında göçük meydana geldi. Ahmet Çolak isimli işçinin toprak altında kaldığı olay nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve emniyet ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ederken, 3 itfaiye eri de kurtarma çalışmaları sırasında çeşitli yerlerinden yaralanarak 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ekipler toprak altındaki işçiyi kurtarmak için zamanla yarışırken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Hastaneye kaldırılan itfaiye erlerinin sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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