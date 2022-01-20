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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alaşehir'de öğrencilere kaynak kitap desteği

İHA

Milli Eğitim Bakanlığının ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için hazırladığı yardımcı kaynak kitaplar, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde öğrencilere dağıtılmaya başlandı.

Alaşehir'de öğrencilere kaynak kitap desteği

Milli Eğitim Bakanlığının ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için hazırladığı yardımcı kaynak kitaplar, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde öğrencilere dağıtılmaya başlandı.
Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bakanlık tarafından 2. sınıftan 12. sınıflara kadar hazırlanan, yardımcı kaynak kitaplarının dağıtımını gerçekleştirdi. Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş de Osman Akça İlkokulu, Piyadeler Ortaokulu ve Ahmet Altan Anadolu Lisesi'nde kitapların dağıtım programına katılarak, öğrencilerle bir araya geldi. Burada bilgi veren Güneş, "Milli Eğitim Bakanlığımızca hazırlattırılan yardımcı kaynak kitapları çok iyi düzeyde. Her sınıfın seviyesine göre düzenlenmiş çok kaliteli birer kaynak. Büyük bir emek verilerek hazırlanan bu kaynaklardan öğretmenlerimizin ve dolayısıyla öğrencilerimizin en verimli şekilde yararlanacağına inanıyorum. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı resmi internetten sayfasından da kaynak kitaplara detaylı bir şekilde ulaşılabilecektir. Bu sayfa sürekli güncellenmektedir. Bütün çalışmalar ülkemizin yarınları olan öğrencilerimiz için yapılmaktadır" dedi.

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