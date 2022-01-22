Pazar artıkları yaban hayatına yem oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pazar artıkları yaban hayatına yem oldu

İHA

Pazar artıkları yaban hayatına yem oldu

Manisa'nın Demirci ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışından yaban hayatının olumsuz etkilenmemesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından başta pazarlardan toplanan sebze artıkları olmak üzere yemleme çalışması yapıldı.
Manisa'nın Demirci ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken ekipler yaban hayatı için yemleme çalışması yaptı. Salihli DKMP Şefliği tarafından, Demirci ilçesinin yoğun kar yağışına maruz kalan bölgelerinde, 150 kilogram pazar artığı olan havuç, karnabahar, lahana ve 300 kilogram besi yemi ile yaban hayvanları için yemleme çalışması gerçekleştirildi. Yemleme çalışmasının zorlu kış şartlarnda aksatılmadan devam edileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da kar yağışı başladı
YEREL HABERLER Manisa'da kar yağışı başladı
Araması olan şahıs jandarmadan kaçamadı
YEREL HABERLER Araması olan şahıs jandarmadan kaçamadı
Toprak altındaki su borularını çıkarırken yakalandı
YEREL HABERLER Toprak altındaki su borularını çıkarırken yakalandı
Yangında hayatını kaybeden uzman çavuş için gıyabi cenaze namazı kılındı
YEREL HABERLER Yangında hayatını kaybeden uzman çavuş için gıyabi ...
Başkan Akın’dan minik öğrencilere yarıyıl hediyesi
YEREL HABERLER Başkan Akın’dan minik öğrencilere yarıyıl hediyesi
Manisalı judoculardan madalya yağmuru
YEREL HABERLER Manisalı judoculardan madalya yağmuru
Yangında ölen uzman çavuş için gıyabi cenaze namazı kılındı
YEREL HABERLER Yangında ölen uzman çavuş için gıyabi cenaze namazı ...
Başkan Akın sanayi esnafıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Akın sanayi esnafıyla bir araya geldi
Manisa’da 258 bin 944 öğrenci karne heyecanı yaşadı
YEREL HABERLER Manisa’da 258 bin 944 öğrenci karne heyecanı yaşadı
Türk Kızılay Manisa Şubesinden pilav hayrı
YEREL HABERLER Türk Kızılay Manisa Şubesinden pilav hayrı
Manisa TSO Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi için imzalar atıldı
YEREL HABERLER Manisa TSO Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi ...
Manisa temsilcisi yeşil-beyazlı ekip ligi 3. sırada tamamladı
YEREL HABERLER Manisa temsilcisi yeşil-beyazlı ekip ligi 3. sırada ...
Kızılay'da ihtiyaç sahibi öğrencilere destek
YEREL HABERLER Kızılay'da ihtiyaç sahibi öğrencilere destek
Manisa’da barınaktaki yasaklı ırk köpeklerin sayısı 240’a ulaştı Manisa Hayvan Barınağındaki saldırgan ırk popülasyonu artıyor Manisa'da sadece 5 günde barınağa 60 yasaklı ırk köpeğin girişi yapıldı Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevine her gün 3-4 tane yasaklı ırk köpek getiriliyor
YEREL HABERLER Manisa’da barınaktaki yasaklı ırk köpeklerin sayısı ...
Öğrenciler Salihli Kent Müzesini çok beğendi
YEREL HABERLER Öğrenciler Salihli Kent Müzesini çok beğendi
Kula'da 6 bin 631 öğrenci ilk dönem karnelerini aldı
YEREL HABERLER Kula'da 6 bin 631 öğrenci ilk dönem karnelerini aldı
Salihli’de 45 yıllık başkan koltuğu bırakıyor
YEREL HABERLER Salihli’de 45 yıllık başkan koltuğu bırakıyor
Turgutluspor Başkanı Daşkan: “Takımımıza ve hocamıza sonuna kadar güveniyoruz”
YEREL HABERLER Turgutluspor Başkanı Daşkan: “Takımımıza ve hocamıza ...
Selen Kafadar Aşıcı Turgutlu Belediyespor’da
YEREL HABERLER Selen Kafadar Aşıcı Turgutlu Belediyespor’da
KOSGEB’den genç istihdamına büyük destek
YEREL HABERLER KOSGEB’den genç istihdamına büyük destek
Salihli’de Atatürk Mahallesine Aile Sağlık Merkezi kazandırılacak
YEREL HABERLER Salihli’de Atatürk Mahallesine Aile Sağlık Merkezi ...
Turgutluspor galibiyet peşinde
YEREL HABERLER Turgutluspor galibiyet peşinde
Manisa’da “Hoş Geldin Bebek Projesi” yeniden başladı
YEREL HABERLER Manisa’da “Hoş Geldin Bebek Projesi” yeniden başladı
Somaspor seriyi sürdürme peşinde
YEREL HABERLER Somaspor seriyi sürdürme peşinde

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.