Manisa FK - Gençlerbirliği: 3-1

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Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)Stat: Mümin Özkasap Stadyumu

Hakemler: Mehmet Türkmen (xxx), Ferdi Karadoruk (xxx), Mert Bulut (xxx)

Manisa FK: Ömer (x) Taha (xx), L. Landre (xx), Sadi (xx) (Dk. 86 Veli x), Özgür (xx) (Dk. 87 Yasin x), M. Gakpa (xx), Nizamettin (xx), Hakan (xx) (Dk. 63 Andre Sousa x), Tabekou (xx) (Dk. 78 Dıallo x), Erhan (xx), Anıl (xx) (Dk. 46 Okan xx)

Gençlerbirliği: Ramazan (xxx) Metehan (xx), Arda (xx), Gökhan Gül (xxx) (Dk. 88 Sallalıch x), Muhammed (xx), Grechyshkın (xx), Tshibola (xx) (Dk. 84 Baran x), Barış (xx) (Dk. 88 Serdarcan xx), Lima (xx), Musa (xx) (Dk. 46 Ömürcan xx), Gökhan Altıparmak (xx) (Dk. 67 Bıelıaıev )

GOLLER: Dk. 64 Erhan, Dk. 75 Gakpa (P), Dk. 83 Okan (Manisa FK) Dk. 40 Gökhan Gül (P)(Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Tabekou, Hakan (Manisa FK) Ramazan, Barış, Arda (Gençlerbirliği)

Spor Toto 1'inci Lig 22'nci haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Manisa ekibi sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.

3'üncü dakikada Gençlerbirliği savunmasının hatasında Anıl kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda üzerine gelen topu kaleci Ramazan güçlükle çeldi.

23'üncü dakikada Manisa FK atağında Erhan'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Ramazan son anda topu tokatlayarak, tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

38'inci dakikada Gökhan Gül'ün rakip ceza sahasının hemen solundan kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan topa kaleci Ömer'in müdahalesi sonrası meşin yuvarlak üst direkten döndü. Sekerek kale içine yönelen topa Hakan'ın elle müdahalesinin ardından hakem penaltı kararı verdi.

40'ıncı dakikada penaltı atışını kullanan Gökhan Gül'ün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

45+3'üncü dakikada Nizamettin'in rakip ceza yayının solundan kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan topu kaleci Ramazan son anda tokatlayarak, filelere gitmesini önledi.

58'inci dakikada Nizamettin'in sol kanattan kullandığı korner atışında altıpas içerisinde M. Gakpa'nın vuruşunda top kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

64'üncü dakikada M. Gakpa'nın pasında Erhan'ın ceza sahası içinden vuruşunda topu filelerle buluşturdu. 1-1

75'inci dakikada Özgür'ün sol çaprazdan kale içine bıraktığı topa Arda eliyle müdahale etti. Hakem Mehmet Türkmem 2'inci defa penaltı noktasını gösterdi. Topun arkasına geçen M. Gakpa topu ağlara gönderdi.

83'üncü dakikada topu ceza sahası içine taşıyan Okan'ın plase şutunda top filelerle buluştu. 3-1

Mücadeleyi Manisa FK 3-1 kazandı. DHA-Spor Türkiye-Manisa ERSAN ERDOĞAN

2022-01-22 15:45:20



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