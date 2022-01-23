Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, tarafından Akhisar’a MASKİ tarafından bugüne kadar 84 milyon TL yatırım yapılırken Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, büyükşehir ve MASKİ ile ilçede önemli alt ve üstyapı çalışmalarına imza atıldığını dile getirdi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçede yaptığı yatırımlarla Manisa’yı daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yatırımların hızla devam ettiği ilçelerden biri de Akhisar oldu. Bugüne kadar MASKİ tarafından 84 milyon lira yatırım yapılan Akhisar ilçesinde altyapıdan üstyapıya, içme suyu depolarının tadilatından sondaj çalışmalarına, dere temizliklerinden ıslah çalışmalarına kadar birçok önemli projeye hayat verildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MASKİ Genel Müdürlüğü olarak altyapı yatırımlarına büyük önem verdiklerini vurguladı. Güçlü altyapısı olan kentlerin vatandaşların refahı ve güvenliği açısından önemine değinen Başkan Ergün, “101 ve 154 Mahalle Projesi kapsamında Hacıosmanlar, Kızlaralanı, Sazoba, Sırtköy, Bünyaniosmaniye, Çamönü, Hamitköy, İsaca, Selçikli, Sünnetçiler, Şehitler ve Yenidoğan mahalleleri ile Tahir Ün Caddesi ve paralel sokaklarında hem altyapı hem üstyapı çalışmalarına hayat verdik. İlçe genelinde toplamda 149 kilometrelik altyapı çalışması ile 236 bin metrekare kilit parke imalatı yaptık. İdaremiz bünyesinde ilçede 14 mahallede 5 bin yağmur suyu ızgarası ve 250 metre boy ızgarada temizlik çalışması gerçekleştirerek, oluşabilecek su baskınlarını önledi” dedi. MASKİ Genel Müdürlüğü yaptığı altyapı çalışmalarına Akhisar merkezde Hilaliye ve Şehit Polis Cemal Ilgaz Caddelerindeki çalışmaları ile devam ederken artık çalışmalarda son aşamaya gelindi. İki caddede de Büyükşehir Belediyesi tarafından prestij cadde çalışmaları kapsamında çalışmalara başlandı.



Akhisar AAT’ye 20 milyonluk yatırım

İl genelinde 19 atıksu arıtma tesisini başarıyla işleterek, Gediz ve Bakırçay Havzalarını özlenen eski günlerine kavuşturmak için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Başkan Ergün, “Gediz ve Bakırçay’ı özlenen günlerine kavuşturmak adına ilçedeki mevcut Atıksu Arıtma Tesisinde 20 milyon liralık revizyon çalışması yaptık. Tesisimizi işletmeye aldığımız 2014 yılından bu yana 32 milyon metreküp suyun arıtımı yapıldı. Sürekli Atıksu İzleme Sistemi ile tesisin çıkış suyu 7 gün 24 saat izleniyor. Bu çalışmalarımız ile arıtılmış sular sağlıklı bir şekilde bereketli havzalarımıza deşarj ediliyor. Tesisimizde 2 milyon liralık enerji teşvikinden de yararlandık” açıklamalarında bulundu.

127 adet içme suyu deposu yenilendi

Manisalılara daha temiz ve sağlıklı içme suyu temini için içme suyu depolarının temizliğine de önem verdiklerini aktaran Başkan Ergün, “Akhisar ilçemizde 16’sı 2021 yılında olmak üzere 127 adet içme suyu deposunu A’dan Z’ye yeniledik. Hehşehrilerimize yeterli içme suyu temini için 49 adet içme suyu sondajı açtık. 7 mahallemize içme suyu arıtma tesisi inşa ettik. İçme suyu tesislerimizdeki motopomp ve çeşitli ekipmanları yeni nesil sistemlerle donattık” dedi.



150 kilometrelik dere temizliği ile daha temiz bir Akhisar

Başkan Ergün, sağanak yağışlarda oluşabilecek dere taşkınlarına karşı önlem aldıklarını ve vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için de çalışmalar yaptıklarının altını çizdi. Başkan Ergün, “İlçe genelinde 150 kilometre dere temizlik çalışması yaparak 112 bin metreküp rüsubatı dere yataklarından uzaklaştırdık. Dere geçişlerinde güvenliği sağlamak adına 17 noktada kutu menfez, 21 noktada da koruge boru döşeme çalışmalarını tamamladık. İl genelinde olduğu gibi Akhisar’da da dere temizlik çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.



“Öncelikli vazifemiz daha güzel, daha yaşanılabilir bir şehir inşa etmek”

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, Manisa’yı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çıktıkları yolda, il genelinde olduğu gibi Akhisar’da da büyük yol kat ettiklerini belirterek, “Öncelikli vazifemiz daha güzel, daha yaşanılabilir bir şehir inşa etmek. Manisa’mızın her köşesine hizmet götürmek için Büyükşehir ve MASKİ ailesi büyük bir çaba ve gayret içerisinde. Akhisar ilçemizde hayata geçirdiğimiz ve yapmayı planladığımız projeler ile vatandaşlarımızın rahat bir yaşam sürmelerini sağlıyoruz. Yaptığımız ve devam etmekte olan yatırımların hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

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