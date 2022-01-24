Başkan Akın kar yağışından etkilenen mahalleleri ziyaret etti

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, haftaya yoğun kar yağışının görüldüğü kırsal mahalleleri ziyaret ederek başladı.

Geçtiğimiz hafta boyunca kırsal mahalleleri adım adım ziyaret eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, haftanın ilk gününde de kırsal mahalle ziyaretlerine devam etti. Yoğun kar yağışından etkilenen Baktırlı, Sivrice, Çıkrıkçı, Ayvacık, Hacıisalar, Kuşlar, Karaköy ve Kabaçınar Mahallelerine giden Başkan Çetin Akın, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Çetin Akın ziyaretleri sırasında bölgede yaşayan vatandaşların kar yağışı başta olmak üzere soğuk hava koşulları nedeniyle oluşan ihtiyaç, talep ve sorunları hakkında görüşmelerini de gerçekleştirdi.

Başkan Çetin Akın’ın kırsal mahalle ziyaretlerine Başkan Yardımcısı Fırat Honaz ve Fen İşleri Müdürü İbrahim Tunçkol da katıldı. Başkan Çetin Akın üç günde 17 kırsal mahalleyi ziyaret etmiş oldu.



“Tüm imkanlarımız ile halkımızın yanındayız”

Kırsal mahalle ziyaretleri hakkında açıklamada bulunan Başkan Çetin Akın, “Hafta sonunda meydana gelen yoğun kar yağışından etkilenen mahallelerimizi ziyaret ederek hemşehrilerimizle ve muhtarlarımızla bir araya geldik. Halkımızın yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle ortaya çıkan ihtiyaçlarını ve sorunlarını dinledik, çözüm yollarımızı konuştuk. Tüm imkanlarımız ile daima halkımızın yanındayız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.