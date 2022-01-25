Hakkında 10 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahız çalıştığı işyerinde yakalandı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesi, Ilıca Mahallesinde bugün saat 17.00’de Alaşehir Jandarma Karakol Komutanlığı ve 7'nci JASAT tarafından Nitelikli Suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışma kapsamında; Muğla Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “Birden fazla kişi tarafından suç örgütü oluşturma, korkutucu güçten yararlanma, suç örgütü yararına yağma” suçundan hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan F.C. (55) isimli şahıs işyerinde çalıştığı esnada yakalandı. Yakalanan F.C. isimli şahıs gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.