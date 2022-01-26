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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vestel Manisa Yarı Maratonunu görüştüler

İHA

Vestel Manisa Yarı Maratonunu görüştüler

Türkiye Atletizm Federasyonu, Vestel, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi işbirliğinde düzenlenen ve 15 Mayıs 2022 Pazar günü koşulacak olan Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu organizasyonu kapsamında toplantı gerçekleştirildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda düzenlenen toplantıya Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Göksel Topçu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, şube müdürleri ve Vestel Müşteri İlişkileri Sorumlusu Mustafa Kemal Kerpel katıldı. Toplantının açılış konuşmasını Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy yaptı. Aksoy, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Vestel ile daha önce çeşitli konularda işbirliklerimiz olmuştu. Bu kapsamda Uluslararası Vestel Yarı Maratonu’nun işbirliği içerisinde düzenlenmesiyle ilgili adımlar attık. Bugün de ilgili daire başkanlıklarımızın katılımıyla bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olsun” dedi.
“Yarı Maraton, Manisa’nın dünyaya tanıtımı için fırsat”
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım da toplantıda konuştu. Yıldırım, “Manisa’mızın marka değerlerinden birisi olan Vestel, Büyükşehir Belediyemiz, Valilik ve Organize Sanayi Bölgesi ile ortaklaşa düzenlenecek olan bu yarı maratonun organizasyonu için toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bu yarı maraton, hem Vestel’in hem Manisa’mızın dünyaya tanıtılabilmesi için önemli bir süreç. Emeği geçen ilgili daire başkanlıklarımıza, Vestel ve yöneticilerine hem şahsım hem de Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün adına teşekkür ediyorum. İnşallah alnımızın akıyla bu süreçten çıkmış olacağız” dedi.
Başvuru süreci başladı
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım’ın ardından Vestel Müşteri İlişkileri Sorumlusu Mustafa Kemal Kerpel, Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonuna ilişkin kayıtların başladığını belirtti. Yarışa kayıt olmak isteyenlerin www.vestelmanisayarimaratonu.com internet sitesinden başvuru yapabileceklerini belirten Kerpel, yarı maraton hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Yarı maraton öncesinde ilgililerin katılımı ile toplantıların devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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