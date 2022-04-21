Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1’i ağır 2 yaralı

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Manisa’nın Ahmetli ilçesinde seyir halindeki bir motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Turgutlu istikametinden Salihli istikametine gitmekte olan M.Y. yönetimindeki 45 YC 1676 plakalı motosiklet, Ahmetli ilçesi mezarlık mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile yolcu olarak bulunan Ö.Y. yaralandı.

Yaralılar, Salihli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, Ö.Y.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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