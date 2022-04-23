Otomobilin çarptığı Duru, başkan koltuğundan trafik kurallarını hatırlattı



Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık makamını temsili olarak, 18 Mart'ta otomobil çarpan ortaokul öğrencisi Duru Ürküt'e (12) devretti. Yürümekte ve konuşmakta zorlanan Duru, ilk mesajını sürücüler için verip, "Trafik kurallarına uygun bir şekilde araç kullanalım, lütfen" dedi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, 18 Mart'ta yolun karşısına geçmek isterken aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve 21 günlük tedavisinin ardından taburcu edilen, Mustafa Beşikçioğlu Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Duru Ürküt'e sürpiz yaptı. Öküzcüoğlu, Ürküt'e 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makam koltuğuna oturmasını teklif etti. Ürküt, annesi Emine Ürküt ile Kurtuluş Mahallesi'deki evinden, belediye başkanının makam otomobiliyle alındı. Ürküt'ü ambulans şoförü olan babası Halil Ürküt uğurladı. Ürküt ve annesi, belediye binasında, Başkan Öküzcüoğlu tarafından kapıda karşılandı. Öküzcüoğlu, birlikte odasına çıktığı Duru Ürküt'e makam koltuğunu devredip, "Bugün belediye başkanı sensin. Bugün bütün birlik amirleri seninle birlikte olacaklar" diye konuştu.

Duru Ürküt de ilk mesajını sürücüler için verip, "Trafik kurallarına uygun bir şekilde araç kullanalım, lütfen" dedi.

Daha sonra birim amirleriyle ve belediye avukatı Özlem Horasan ile tanışan Duru Ürküt, bir süre sohbet etti. Ürküt, Horasan'dan adaletin sağlanmasını, birim amirlerinden yeşil alanların çoğaltılmasını ve çocuklar için daha çok park yapılması için çalışmalar yapılmasını istedi.

Yürümekte ve konuşmakta zorlanan Duru Ürküt, annesi Emine Ürküt'ün yardımıyla Cumhuriyet Parkı'nda incelemelerde bulunup, sokak hayvanlarını da sevdi.

Kurtuluş Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda, 18 Mart'ta, arkadaşlarıyla oyundan dönen ortaokul öğrencisi Duru Ürküt'e, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Ercan Mama'nın (37) kullandığı 35 AEP 40 plakalı otomobil çarpmıştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2022-04-23 12:32:22



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