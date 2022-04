Down sendromlu Talha, 23 Nisan'ın ilgi odağı oldu 6 yaşındaki Talha'nın 'Yaren' oyunu performansı büyük beğeni topladı

Manisa'nın Kula ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 102. açılış yıldönümü dolayısıyla hazırlanan kutlama programı renkli görüntülere sahne oldu. Öğrencilerin halk oyunları gösterisi yaptığı sırada alana çıkan Kula Anaokulu öğrencisi down sendromlu 6 yaşındaki Talha Topal, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Kula'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 102. açılış yıldönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Kent Meydanı'nda düzenlenen kutlama programında, Kaymakam Kemal Duru ve Belediye Başkanı Hüseyin Tosun vatandaşların bayramını kutladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kaymakam Kemal Duru yaptı. Kaymakam Duru'nun konuşmasının ardından minik öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi, şiirler okunup halk oyunları oynandı. Öğrencileri tarafından halk oyunları gösterileri yapılırken, alana Kula Anaokulu öğrencisi down sendromlu 6 yaşındaki Talha Topal çıktı. Sahnedeki öğrencilerle birlikte Yaren gösterisi yapan down sendromlu minik Talha, katılımcılar tarafından ilgiyle izlenirken, dikkatleri üzerine topladı. Öte yandan Yaren gösterisinin ardından minik Talha'yı protokolde kucağına alan Kula Kaymakamı Kemal Duru, programı minik Talha ile birlikte izleyip sohbet etti. Sonrasında ise yine sahneye inen Talha, öğrencilerin gösterilerine eşlik etti.

Down sendromlu Talha Topal ile yaklaşık 5 yıl önce tanıştıklarını ve geçen süre zarfında Topal'ın kendisinde ayrı bir yer edindiğini dile getiren Topal ailesinin yakını Gürcan Mızrak, "Biz Talha ile tanışalı 5 sene oldu. Talha benim için bir ayrıcalık. Ben sadece, Talha'nın sporu çok sevdiği için bakanımızdan, kaymakamımızdan, belediye başkanımızdan milli bir sporcu olabilmesi için yardımcı olmalarını istiyorum. İnşallah Talha'nın gönlüne göre güzel bir gelecek olur. Ayrıca Talha her sokağa çıktığında çok ilgiyle karşılanıyor ve bizden çok tanınıyor. Talha mükemmel bir çocuk" ifadelerine yer verdi.

