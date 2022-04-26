Hak-İş’e bağlı sendika başkanları iftar programında buluştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Manisa’da Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (Hakİş) bağlı sendikaların başkan ve yönetimleri iftar programında bir araya geldi.

Hakİş Konfederasyonu Manisa İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No’lu Şube Başkanı Okan Polat’ın, konfederasyon üyesi sendikalara düzenlediği iftar yemeğine, Öz Petrolİş Genel Başkan Yardımcıları Hakan Karaman ve Hasan Gürcan, Öz GüvenSen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Sipahi, Hak İş İzmir İl Başkanı ve Hizmet İş İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, Hizmetİş Manisa 2 No’lu Şube Başkanı Tekin Turgut ve yönetimi, Öz Sağlıkİş Sendikası Manisa Şube Başkanı İkram Çiçek ve yönetimi, Öz Çelikİş Sendikası Ege Bölge Başkanı Erdoğan Daloğlu, Enerjiİş Ege Bölge Başkanı İlker Çelikol, Öz Ağaçİş Sendikası İzmir İl Başkanı Bilal Korkmaz katıldı.

İftarın ardından sohbet ortamında geçen programda, sendikaların çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunulurken, iş birliği ve dayanışma vurgusu yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.