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Turgutlu’da kurulan istasyonlarla depremler anlık olarak takip edilecek

İHA

Turgutlu Belediyesi ve Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) işbirliğiyle deprem öncü işaretleri izleme istasyonlarının kurulumu tamamlandı.

Turgutlu’da kurulan istasyonlarla depremler anlık olarak takip edilecek

Turgutlu Belediyesi ve Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) işbirliğiyle deprem öncü işaretleri izleme istasyonlarının kurulumu tamamlandı.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve DOHAD Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Agalday arasında geçtiğimiz yıl temmuz ayında fayların hareketleri ve jeofiziksel parametrelerinin gözlenerek risk hesaplamalarının yapılması ve bu doğrultuda önlem alınması amacıyla imzalanan protokole göre deprem öncü işaretleri izleme istasyonlarının kurulumu tamamlandı. Urganlı, Musalaryeniköy ve Karaoluk Mahallelerinde kurulan istasyonlar aracılığıyla gerekli önlemler de alınmış olacak.
DOHAD Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Agalday, üç mahallede söz konusu istasyonların kurulmasının ardından Başkan Çetin Akın’ı ziyaret etti. DOHAD Başkanı Agalday çalışmalar hakkında Başkan Akın ile görüşmelerini gerçekleştirdi. Turgutlu Belediyesi tarafından deprem konusunda hazırlıklar ayrıca gerçekleştirildi. Afet sonrasında paniğin önlenmesi ve sağlıklı bilgi alışverişinin sağlanabilmesi için vatandaşların güvenli alanda toplanması amacıyla her mahallede acil toplanma alanları belirlendi.
Turgutlu’nun deprem kuşağı içerisinde yer aldığı bu nedenle vatandaşların güvenliğinin sağlanması için söz konusu çalışmaların gerçekleştirildiğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Depremin önceden tespit edilebilmesi amacıyla çalışmalar yapan ve kurduğu istasyonlar vasıtasıyla sismik veriler toplayan DOHAD ile imza attığımız protokol neticesinde, deprem öncü işaretleri izleme istasyonları üç mahallemize yerleştirildi. Turgutlu’muz, deprem kuşağı içerisinde yer alan kentlerimizden biri. Bizde bilim ve teknolojinin ışığında deprem riskini mümkün olduğunca azaltmak ve bu konuda önlemler alarak vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayabilmek için üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz. DOHAD ekibine çalışmalarından dolayı ayrıca teşekkür ederim” dedi.
DOHAD Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Agalday ise desteklerinden dolayı Başkan Çetin Akın’a teşekkür ederek, “Doğa Hareketleri Araştırma Derneği olarak en çok depremselliği olan Ege Bölgesi’nde deprem riskinin hesaplanması ve gerekli tedbirlerin önceden alınması amacıyla 20 yıldır araştırmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Manisa genelinde 25 istasyonun kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Turgutlu Belediye Başkanımız Çetin Akın’a bu konuya destek olduğu için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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