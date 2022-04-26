Manisa'da FETÖ operasyonu; 2 gözaltı



Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)- MANİSA´da, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasını deşifre etmek için gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerince, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasının deşifresine yönelik yapılan iletişimin tespiti çalışmaları sonucunda, adli işlem gören kişilerin ailelerine maddi yardım yapan, cezaevinde bulunan kişilerin aile ziyaretlerini organize eden ve sözde mağdur ailelere gıda yardımı yapan 2 şüpheli için harekete geçildi. Yunusemre ve Soma ilçelerinde, bugün saat 06.00´da eş zamanlı düzenlenen operasyonda B.K. ve H.İ.A. isimli 2 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise şüphelilere ait dijital materyallere ve örgütsel dokümanlara el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-04-26 23:37:25



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