Salihli’de Çocuk Değerlendirme Eğitimi tamamlandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi adlı proje çerçevesinde psikolog, sosyolog, psikolojik danışman ve sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan 23 personele sertifikaları verildi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı Salihli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve başvuru sahibi Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olan Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi adlı proje tamamlandı. Zafer Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Teknik Destek Programı çerçevesinde desteklenmeye hak kazananlara düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda başlayan ve 3 gün süren eğitim çerçevesinde Salihli’de psikolog, sosyolog, psikolojik danışman ve sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan 23 personele Dr. Ömer Özer tarafından 15 farklı çocuk değerlendirme test ve envanteri hakkında eğitim verildi.

Kapanış programına Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen ve Salihli Denetimli Serbestlik Müdürü Abdullah Yılmaz katıldı. Eğitimi tamamlayan katılımcılara belgeleri takdim edildi. Ayrıca eğitimci Dr. Ömer Özer’e İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

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