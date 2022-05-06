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Kirazda fiyatlar düştü Sezonun ilk kirazının sembolik olarak 700 TL’den satıldığı Manisa’daki kiraz pazarında kiraz fiyatları 40 TL ila 80 TL arasında değişiyor Kiraz fiyatlarının 10 gün sonra 10 TL’ye kadar gerilemesi bekleniyor

İHA

Kirazda fiyatlar düştü Sezonun ilk kirazının sembolik olarak 700 TL’den satıldığı Manisa’daki kiraz pazarında kiraz fiyatları 40 TL ila 80 TL arasında değişiyor Kiraz fiyatlarının 10 gün sonra 10 TL’ye kadar gerilemesi bekleniyor

Sezonun ilk kirazının sembolik olarak 700 TL’den satıldığı Manisa’daki kiraz pazarında kiraz fiyatları 40 TL ila 80 TL arasında değişiyor. Kiraz arttıkça fiyatlar aşağıya doğru düşerken Manisa’ya İstanbul’dan gelen tüccarlar 10 gün içinde kiraz fiyatlarının 10 TL’ye kadar düşebileceğini söyledi.
Kuzey Yarımkürenin ilk kiraz hasadının yapıldığı Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Sancaklıbozköy Mahallesinde kiraz hasadı tam hızıyla devam ederken kiraz rekoltesinin fazlalığı fiyatları da aşağıya çekmeye başladı. İlk ürünün 700 TL’ye satıldığı kirazlar boyutlarına göre 40 ila 80 TL arasında değişirken önümüzdeki 10 gün içinde fiyatların 10 TL’ye kadar gerilemesi bekleniyor. Sancaklıbozköy Mahallesi’ndeki kiraz pazarında başta İstanbul olmak üzere ülkenin farklı şehirlerinden gelen tüccarlar aldıkları kirazları özenle paketleyip hem yurtiçi pazarına hem de ihracata yönelik sevkiyatlarına devam ediyor.

"Aldığımız ücretlerde kar yok desek yeridir"
İstanbul Bayrampaşa’da 35 yıllık esnaf olan kiraz tüccarı Şakir Şan, “Manisa’dan 35 senedir kiraz alıyoruz. Sezonun ilk kirazını almaya başladık. Paketleyip İstanbul’a gönderiyoruz. Oradan da marketlere sunuyoruz. Şu anda da 40 TL ile 80 TL arasında marketlerde satılıyor. Zaten milletin alım gücü yok. Buna nakliye, işçilik masrafı koyduğunuz zaman 10 TL daha üzerine ekleniyor. Yeni mevsim yeni sezon olduğu için fiyatlar sembolik denebilir. Aldığımız ücretlerde kar yok desek yeridir. Bunun yanında başka ürünlerle de çeşitlendiriyoruz. Mal çoğaldıkça fiyatlar da düşecektir. Bu sene rekolte de çok, soğuktan etkilenme de yok. Pazar gününden sonra da kiraz çoğalacaktır. Çoğaldıkça da fiyatlar düşecektir.” dedi.

"10 gün sonra fiyatlar 10 TL’ye düşer"
İstanbullu bir diğer tüccar Haşim Kardaş, “İstanbul’a gönderim yapıyoruz. Kirazları boyuna ve kalibresine göre ayırıyoruz. 700800 TL gibi fiyatlar sembolik. Şu an öyle bir fiyat yok. En yüksek kiraz fiyatı 80 TL. O da ihracata gidiyor zaten. Bizim aldığımız kirazlar 40 TL’den 6070 TL’ye kadar gidiyor. Maliyetiyle 80 TL’ye kadar çıkabiliyor. Önümüzdeki günlerde de fiyatlar oldukça düşer. Ürün az olduğu için, hasat da yeni başladığı için fiyatlar yüksek gidiyor. 10 gün sonra fiyatlar 10 TL’ye kadar düşer. Ürün çok” diye konuştu.
Bu sene havaların güzel gitmesiyle ve kirazdaki rekoltenin de fazla olması nedeniyle ürün sıkıntısı yaşanmayacağı ve fiyatların daha da düşeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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