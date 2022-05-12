Emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla anlatıldı

'Karayolu Trafik Haftası' etkinlikleri çerçevesinde Manisa'nın Selendi ilçesinde emniyet kemerinin önemi ilçeye getirilen simülasyon aracıyla anlatıldı.

Selendi İlçe Emniyet Amirliği trafik ekipleri tarafından Cumhuriyet İlköğretim Okulunda emniyet kemerinin önemi öğrencilere simülasyon aracıyla uygulamalı olarak anlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nün "Bir Hareketine Bakar Hayat" mottosuyla düzenlediği etkinlikte öğrencilere trafikte emniyet kemeri ve kurallara uymanın önemi anlatıldı. Cumhuriyet İlkokulu ve Selendi Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde öğrencilere yönelik yapılan uygulamaya öğrencilerin yanı sıra öğretmenler ve vatandaşlar da katıldı.

Emniyet kemerinin önemini anlatmak için kurulan simülasyon aracına bindirilen öğrenci ve vatandaşlara, olabilecek bir kaza anında araç içerisinde yaşanabilecek olumsuzluklar gösterildi. emniyet kemerinin takılı olmasının ne kadar önemli olduğunu ve ters dönen araçta hayat kurtardığının önemin gösterildi. Etkinliğe İlçe Kaymakamı Ali Yıldırım, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Sıddık Kırkel, İlçe Jandarma Komutan vekili Yusuf Cıbıroğulları, Trafik polisleri katıldı.

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