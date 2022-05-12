Karatecilerden 2 gümüş 1 bronz madalya

Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate takımı, Sakarya’da düzenlenen Ümit Genç U21 Türkiye Karate Şampiyonası ve Milli Takım Seçme müsabakalarında 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonu 2022 yılı faaliyet programında yer alan Ümit Genç U21 Türkiye Karate Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri, Sakarya’da düzenlendi. Müsabakalara 54 ilden 1700 sporcu katılırken, Manisa Büyükşehir Belediyespor da 10 sporcu ve 1 antrenör ile organizasyonda yer aldı. Ümitler 52 kiloda Batuhan Bayır Türkiye ikincisi; U21 kategorisinde 68 kiloda Sümeyye Teke Türkiye ikincisi ve U21 +68 kiloda Gülçin Akyıldız Türkiye üçüncüsü oldu. Karate takımı sporcuları 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak, başarılarını sürdürdü.

Müsabakaların ardından açıklamalarda bulunan Karate Takımı Antrenörü Ali Eşsiz, “Her organizasyonda başarı çıtamızı yükseltiyoruz. Bu da bizleri mutlu ediyor. Desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanımız Mehmet Güzgülü’ye teşekkür ederiz” dedi.

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